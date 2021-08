Québec annonce la fin des livraisons du vaccin de Pfizer

2/2

Le cas de la Mauricie démontre toute l’importance de la vaccination. Le vaccin est disponible partout et gratuit.



On l’a dit il y a un mois : on travaille à mettre en place le passeport vaccinal, à la rentrée. Nous serons prêts si la situation avait à se détériorer. https://t.co/UNpSmTZ7nN pic.twitter.com/Evu56Yrx9f