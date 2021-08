George Springer s’amuse face aux Indians

Le frappeur de choix George Springer a connu un grand match, mercredi soir à Toronto, et les Blue Jays ont profité de son coup de bâton pour vaincre les Indians de Cleveland par le pointage de 8 à 6.

Terminant la soirée avec quatre coups sûrs, Springer a donné le ton avec un circuit, à titre de premier frappeur des Jays dans cette partie. La formation torontoise a inscrit trois autres points dans cette manche initale, dont deux sur un double de Corey Dickerson.

Springer a aussi réussi un double de deux points, en troisième manche, poussant alors ses coéquipiers Breyvic Valera et Reese McGuire au marbre. Ajoutant deux simples, celui qui a conclu un contrat de six ans pour 150 millions $ avec les Jays, en janvier dernier, a terminé la partie avec trois points produits et deux points comptés.

Au monticule, le partant Steven Matz (9-6) a blanchi les Indians pendant six manches. Il a par ailleurs obtenu huit retraits au bâton. Son vis-à-vis J.C. Mejia (1-7) a connu une soirée beaucoup plus difficile, ayant permis huit points, tous mérités, en seulement deux manches et un tiers.

Vladimir Guerrero fils a été limité à un coup sûr, soit un simple, en cinq présences officielles au bâton.

Saucedo malmené

Les Indians ont marqué six points lors des deux dernières manches, en vain. Le releveur gaucher Taylor Saucedo a notamment accordé quatre points, en début de huitième manche, sans réussir à obtenir un seul retrait. Heureusement, Adam Cimber et Jordan Romano ont finalement réussi à fermer la porte.

À l’issue de ce match, les Blue Jays présentent une fiche de 56-49 et demeurent au quatrième rang de la puissante section Est de la Ligue américaine.

Les Yankees (58-49), qui devancent les Jays, ont pour leur part vaincu les Orioles de Baltimore par le pointage de 10 à 3, mercredi, à New York. Anthony Rizzo a frappé son 17e circuit de la saison, un troisième depuis qu’il s’est joint aux Yankees, le 29 juillet.