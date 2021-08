La famille de «Discussions avec mes parents» voyage loin

NBCUniversal Formats a acquis les droits de distribution du format de «Discussions avec mes parents» dans d’importants territoires internationaux. Concrètement, l’entente signifie que la comédie de François Morency pourrait avoir ses adaptations locales au Moyen-Orient, en Asie et en Europe de l’Est.

«Ça bouge déjà, commente Guillaume Lespérance, producteur de la populaire émission avec sa boîte A Média. Cette semaine, on a eu des nouvelles du Moyen-Orient. Un producteur là-bas est intéressé à utiliser les droits. Une option a aussi été prise, indépendamment de NBCU, pour toute l’Amérique latine.»

Une autre collaboration avec le distributeur international Aroma TV a déjà débouché sur un contrat d’option pour des relectures de «Discussions avec mes parents» en Allemagne et en Belgique. Dans le premier pays, la production est en branle : un «casting» a déjà été élaboré et des négociations sont en cours avec un diffuseur.

«On a reçu il y a deux semaines le document du producteur, mentionne François Morency. On nous présente chacun des acteurs qui joueraient tel ou tel personnage. C’est écrit en allemand, je ne comprends rien (rires). Le gars qui me jouerait est plus jeune que moi; c’est un humoriste très à la mode là-bas, qui donne des spectacles de "stand up" et qui joue dans des émissions de télé. On nous a expliqué quelques changements de ton que lui apporterait à l’émission. C’est excitant de voir que ce processus est en marche.»

Photo Courtoisie, Karine Dufour

Personnel, mais universel

François Morency n’aurait évidemment jamais imaginé que ses statuts Facebook sans arrière-pensée et sans prétention, qui mettaient en vedette son père et sa mère, il y a six ou sept ans, pourraient un jour connaître une telle résonnance à l’échelle internationale. Déjà, de lancer un livre sur le sujet (en 2017) l’avait surpris. Le succès de la série télévisée à ICI Télé (qui a battu des records d’audience à sa troisième saison, à l’automne 2020, en ralliant 1 165 000 téléspectateurs, pour une part de marché de 37 % dans sa case du lundi à 19 h 30) l’émeut encore. Loin de lui, donc, l’ambition de conquérir le globe avec ses tranches de vie familiale.

«Quand j’écris la série, jamais je ne me dis que je n’écrirai pas telle scène, parce que ça ne marcherait pas en Allemagne, s’amuse l’auteur. Je n’ai jamais pensé à ça. Mon seul souci, c’est que ça soit un succès ici.»

«Par exemple, pour la quatrième saison, on a tourné une scène campée en 1980, à quelques semaines du référendum, dans laquelle Jean-Pierre explique à son fils ce qui se produira si le oui l’emporte. C’est archi local, comme référence! Qu’est-ce qu’ils vont faire en Allemagne ou au Koweït, avec ça? Aucune idée! Et ce n’est pas mon problème. Au même titre que si, moi, j’adaptais une série d’ailleurs; je devrais trouver un événement d’ici marquant, équivalent, dans les années 80. Le mot "adaptation" est le bon, parce qu’il y a, justement, tellement d’adaptation à faire, selon les mœurs et références culturelles. Moi, j’ai envoyé le message aux acheteurs que je leur laisse une énorme marge de manœuvre.»

«Moi, je ne suis pas surpris de ça, renchérit Guillaume Lespérance. Peu importe où on habite sur la terre, il y a un rapport aux parents et à la famille. "Discussions avec mes parents" n’est pas une comédie vulgaire et n’a pas de côté "edgy" qui pourrait poser problème sur certains territoires. C’est souvent en racontant des histoires très personnelles qu’on se retrouve avec des projets universels.»

Quatrième saison

Ici, «Discussions avec mes parents» reprendra l’antenne d’ICI Télé le lundi 13 septembre. Dans cette quatrième saison, Brigitte Lafleur personnifiera une agente immobilière vedette, en charge de vendre la maison de Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) et Rollande (Marie-Ginette Guay), et Sophie Faucher se glissera dans la peau de Danielle Cuivre, l’écrivaine préférée de Rollande.

«Sophie a été impériale dans ce rôle, précise François Morency. Dès sa première phrase, c’était exactement ça! C’est comme si elle était née pour jouer Danielle Cuivre.»