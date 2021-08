La légionellose fait deux morts à Montréal, la santé publique enquête

Deux Montréalais sont décédés de la légionellose depuis un mois, et dix personnes ont été infectées dans l’Est de Montréal, a rapporté la Santé publique ce matin.

Les deux victimes sont décédées à la fin juin, et vers la fin juillet. La direction de la Santé publique de Montréal ne connaît toujours pas la source de la contamination des patients, qui vivent tous dans le même secteur (arrondissements Rosemont-La petite Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve).

Cause inconnue

Les 10 cas ont été répertoriés depuis 10 semaines. On dénombre six hommes et quatre femmes, et l’âge moyen était de 71 ans. Ils ont tous été hospitalisés.

La légionellose est une bactérie qui se multiplie en eau chaude. La transmission se fait par inhalation d’un aérosol d’eau contaminée (tour de refroidissement, spa, douche, etc.)

« Il y a eu plusieurs cas dans un même endroit, ça signale qu’il se passe quelque chose », indique Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Est-ce que tous les cas sont reliés à la même cause ? On ne le sait pas. »

Parmi les hypothèses, tous les patients infectés pourraient avoir visité un lieu commun. Plusieurs sources environnementales sont aussi étudiées.

Symptômes à surveiller

Les symptômes s’apparentent à ceux de la COVID-19 (toux, fièvre, etc.). Le taux de mortalité est de 10 % à 15 %, d’où l’importance de faire le dépistage lorsqu’un patient consulte un professionnel.

Depuis le début de l’année, 21 cas de légionellose ont été rapportés à la Santé publique de Montréal.