LHJMQ: Gordie Dwyer de retour dans les Maritimes

Les Sea Dogs de Saint John ont misé sur l’expérience en embauchant l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Gordie Dwyer à titre d’entraîneur-chef.

• À lire aussi: Départ de Martin Laperrière: la fin d'un vieux couple

• À lire aussi: Zachary Bolduc arrive avec les Remparts de Québec

• À lire aussi: Un ancien espoir québécois des Sénateurs accusé d’agression sexuelle

C’est ce que le club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé, mercredi.

«Je suis excité de me joindre aux Sea Dogs dans un moment excitant pour toute l’organisation et ses partisans passionnés, a déclaré Dwyer dans un communiqué émis par la formation du Nouveau-Brunswick. J’ai hâte de travailler avec notre groupe de joueurs talentueux, de les aider à se développer et à atteindre collectivement notre plein potentiel.»

Il s’agira d’un quatrième séjour dans le circuit junior pour Dwyer, qui avait évolué pour cinq équipes, entre 1994 et 1998, avant de diriger les Islanders de Charlottetown pour quatre campagnes, de 2011 à 2015. Puis, la saison dernière, il a brièvement assuré l’intérim à la barre des Cataractes de Shawinigan après que ceux-ci eurent congédié Daniel Renaud en plein cœur du calendrier régulier.

Ancien du CH

Dwyer, qui a totalisé cinq aides en 108 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le Lightning de Tampa Bay, les Rangers de New York et le Tricolore, a également été aux rênes du Medvescak de Zagreb et du Dinamo de Minsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), et d’Ambri-Piotta, en première division suisse, lors d’un séjour en Europe entre 2015 et 2019.

Finalement, Dwyer a également de l’expérience sur la scène internationale avec les formations U18 et U16 ainsi qu’à la Coupe Spengler. Le tout a cumulé avec la médaille d’or au récent Championnat du monde des moins de 18 ans, cette année, lorsqu’il était entraîneur adjoint.

«Il a une variété d'expériences intéressantes en tant qu'entraîneur, notamment comme instructeur professionnel en Europe et dans la LHJMQ, a déclaré Trevor Georgie, président et directeur général des Sea Dogs. Il connaît notre ligue et il a été entraîneur dans la section Maritimes. Il vient de remporter une médaille d'or avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans et est très motivé. J'ai hâte de l'accueillir, lui et sa famille, chez les Sea Dogs.»