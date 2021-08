Muskrat Falls: un silence qui laisse perplexe

Le silence du premier ministre François Legault devant la pluie de milliards de dollars que vient d’offrir le fédéral à Terre-Neuve pour soutenir son projet d’hydroélectricité de Muskrat Falls laisse perplexe.

Que procurera au Québec ce mutisme, pendant que l’Alberta veut se lancer dans un référendum sur la péréquation qui prendra l’allure d’un assaut contre la Belle Province ?

Plusieurs premiers ministres provinciaux voudraient nous culpabiliser en nous faisant passer pour des assistés sociaux manquant de reconnaissance à l’égard de leur province, qui nourrirait si généreusement notre sociale démocratie québécoise.

Pourtant, le Québec n’a jamais profité d’aide fédérale dans le développement de ses projets énergétiques. C’est d’ailleurs le cas dans plusieurs autres domaines où le Centre du pays et l’Ouest ont profité d’une économie taillée sur mesure pour leur essor.

François Legault rêve que la province ne soit plus bénéficiaire de la péréquation. C’est un désir légitime. Il devrait toutefois se mettre dans les rangs pour profiter de la manne fédérale.

Le cadeau

La Grande-Bretagne a dépouillé le Québec du Labrador pour l’offrir aux Terre-Neuviens.

L’histoire nous révèle toutefois que la province voisine n’a pas les moyens de développer ce territoire sans aide extérieure, qu’elle soit fédérale ou interprovinciale. Churchill Falls et Muskrat Falls en sont les exemples patents.

On ne refera pas l’histoire et bien loin l’idée de vouloir s’embarquer dans une partition de territoire.

L’indifférence

Cependant, les événements récents auraient dû donner des ailes à notre premier ministre pour s’indigner, se montrer plus revendicateur et même fanfaronner un peu dans la face de ceux qui nous assimilent à des assistés sociaux trop gâtés.

Pour une nation dont on a mythifié la résilience et la fierté, il me semble qu’on en manque de plus en plus.

Quand un éditorialiste salue le mutisme de notre premier ministre, le voyant comme un habile mouvement stratégique, je préfère rêver d’un Québec insoumis !