Plus personne ne veut d’Evander Kane

Avant même que les allégations de paris sportifs enregistrés contre sa propre équipe ne fassent surface, l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane n’était déjà plus le bienvenu auprès de ses coéquipiers, qui ont été nombreux à critiquer son manque de respect pour les règles d’équipe.

• À lire aussi: Evander Kane: l'enquête conclue d'ici le camp, promet Bill Daly

• À lire aussi: Pari sur un match de son équipe: Evander Kane réfute les rumeurs

C’est ce que le site The Athletic a rapporté, mardi. Le directeur général Doug Wilson aurait par ailleurs tenté de l’échanger, mais l’intérêt des autres clubs aurait été très limité. La tâche du DG est par ailleurs compliquée par la clause de non-échange qui figure au contrat de sept ans et de 49 millions $ de Kane et auquel il reste quatre saisons. Il peut ainsi choisir trois équipes auxquelles il consent à être échangé.

Pour s’attirer l’ire de ses coéquipiers, Kane aurait fréquemment été en retard aux séances d’entraînement et aux matchs. «Aucune conséquence n'est venue, ce qui a provoqué un effet d'entraînement avec d'autres gars plus jeunes», a révélé une source au site The Athletic. «Ce n'était pas facile de le côtoyer cette saison», a dit une autre.

Problème de jeu

Kane a fait les manchettes avant le début de la campagne 2021 en déclarant faillite au mois de janvier. Il déclarait à ce moment des dettes de 26 millions $. Se disant libéré d’un poids sur les épaules, il a connu sa meilleure saison offensive en carrière avec 22 buts et 49 points en 56 parties.

Sa femme a toutefois lancé un pavé dans la mare en l’accusant, samedi par l’entremise des médias sociaux, d’avoir un problème de jeu et d’avoir parié sur sa propre équipe au cours de l’année.

Depuis, Kane a nié les allégations. La Ligue nationale de hockey (LNH) a lancé une enquête et Kane, tout comme les Sharks, a indiqué qu’il allait y collaborer.