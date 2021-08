Prêts pour la prochaine étape

Jakob Pelletier et Frédéric Allard se sont entraînés ensemble tout l’été afin d’atteindre la LNH.

Les deux anciens joueurs du Blizzard du Séminaire Saint-François n’ont pas suivi le même parcours, mais ils ont la même motivation de percer l’alignement de leur club professionnel respectif.

Pour l’attaquant Jakob Pelletier, il avoue qu’il a encore sur le cœur l’élimination en finale des Foreurs de Val-d’Or lors des dernières séries éliminatoires du circuit Courteau.

«La blessure est encore présente, mais je me prépare pour une autre étape de mon cheminement. Je suis en forme et je me sens d’attaque pour la prochaine saison. Je pars la semaine prochaine à Calgary pour achever ma préparation pour le camp d’entraînement des Flames qui commence le 12 septembre» précise le premier choix de l’encan 2019 de la formation albertaine.

L’objectif du joueur âgé de 20 ans est simplement d’arriver dans la meilleure forme possible.

«Bien honnêtement, je ne connais pas les plans de l’organisation en ce qui me concerne. Je n’ai pas parlé à personne depuis que j’ai entamé ma préparation estivale. Je souhaite être simplement dans la meilleure forme de ma carrière et jouer du bon hockey.»

Baptême de feu

Pour le défenseur de 23 ans Frédéric Allard, les choses sont différentes. Il possède déjà l’expérience professionnelle et il a connu une dernière saison chargée avec un séjour en Autriche avec la formation Villacher SV avant de revenir jouer son premier match dans la LNH avec les Predators de Nashville. Il a terminé sa saison dans la Ligue américaine de hockey avec les Wolves de Chicago.

«En Autriche, j’ai réussi à améliorer mon coup de patin et j’ai joué mon meilleur hockey avec Chicago tant au niveau des points que des minutes jouées. Si je continue à jouer de façon physique, je suis sûr de pouvoir m’imposer.»

Nashville a récompensé les efforts de Allard avec un contrat à deux volets le 26 juillet dernier. Le jeune espoir est conscient qu’il cogne aux portes du grand circuit.

«Toujours spécial de jouer son premier match dans la LNH. En plus, c’était contre Tampa Bay et je me suis bien tiré d’affaire. Je sais ce que ça prend pour jouer à ce niveau et je suis en très grande forme. Je suis prêt pour que ça commence.»

Retour aux sources

Les deux comparses ont rencontré les médias tout en donnant un coup de main à l’école Relève hockey CCM. Pelletier et Allard sont passés par cette même école de hockey quelques années auparavant, ils n’ont pas refusé l’invitation de l’entraîneur Bryan Lizotte de venir donner un coup de main.

«C’est toujours plaisant de redonner à son sport. Si on peut donner quelques trucs aux plus jeunes, c’est parfait», ont précisé les deux espoirs.

L’entraîneur, qui a renoué avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec comme adjoint sur le banc des Voltigeurs de Drummondville lors de la dernière saison, était très heureux de revoir les deux athlètes.

«J’ai eu Frédéric comme joueur avec le Séminaire Saint-François et j’ai toujours gardé le contact avec Jakob. Il était venu aider l’an dernier également. C’est toujours un plaisir de les avoir.»

Le patron de l’école de hockey était particulièrement fier de la qualité des joueurs présents cette année.

«Nous avons 70 joueurs âgés de 10 à 14 ans. C’est l’élite de la région qui est ici. Le camp de quatre jours est basé sur le développement du jeu offensif et il est sur invitation seulement. C’est une excellente préparation pour ces hockeyeurs qui vont commencer les camps de sélection bientôt.»