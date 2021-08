Rangers: bientôt un contrat pour Igor Shesterkin?

Joueur autonome avec compensation, le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin semblerait cependant sur la bonne voie pour signer une nouvelle entente prochainement.

D’après le quotidien New York Post, celui venant de compléter son pacte d’entrée dans la Ligue nationale de hockey obtiendra une hausse salariale importante. Sa rémunération comptait pour 925 000 $ sur la masse des Blueshirts au cours de la dernière campagne. Il a renoncé à son droit d’aller en arbitrage salarial, ce qui constituerait un signe de rapprochement entre les deux parties, selon le journal local.

Celui-ci rappelle que Shesterkin pourrait s’inspirer de l’entente paraphée par Thatcher Demko en mars pour signer un contrat similaire. Le porte-couleurs des Canucks de Vancouver a accepté 25 millions $ pour cinq ans. New York dispose d’une marge de manœuvre de plus de 13 millions $ sur la masse, selon le site CapFriendly. Aussi, le directeur général Chris Drury aurait l’intention de s’assurer les services de son gardien pour les «quatre à six prochaines années»; dans deux ans, le principal concerné sera admissible à tester le marché de l’autonomie complète pour la première fois de sa carrière.

En 2020-2021, Shesterkin a conservé une fiche de 16-14-3, une moyenne de buts alloués de 2,62 et un taux d’efficacité de ,916.