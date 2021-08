Rihanna est officiellement milliardaire, selon le magazine Forbes, et devient ainsi la chanteuse la plus riche au monde, avec une fortune estimée de 1,7 milliard $. Elle se place juste derrière l'animatrice et femme d'affaires Oprah Winfrey.

Ce ne sont toutefois pas les recettes d'albums vendus qui l'ont rendue milliardaire, mais plutôt son entreprise Fenty Beauty, lancée en 2017. Cette compagnie vaut 1,4 milliard $, et sa marque de lingerie, Savage x Fenty, vaut environ 270 millions $.

Fenty Beauty est désormais une propriété de LVMH. Les produits de beauté sont vendus en ligne et dans les magasins Sephora. La grande variété de teintes offertes pour toutes les couleurs de peau a fait le succès de la marque de cosmétiques. C'est aussi grâce à sa présence sur les médias sociaux que l'entrepreneure a bâti le succès de ses entreprises, suivies par des millions de personnes.

Le reste de la fortune de Rihanna provient de sa carrière d'actrice et de musicienne.

La Barbadienne se consacre plutôt à ses entreprises dans les dernières années. Elle n'a pas lancé de nouvel album depuis Anti, en 2016.