Tournoi de golf à la mémoire de Maurice Richard

La famille de Maurice Richard a tenu un tournoi de golf familial au Club de Golf Le Grand Duc pour souligner le 100e anniversaire de naissance de Maurice Richard. Les petits-enfants étaient présents en grand nombre. La famille Richard a célébré l’anniversaire comme le « Rocket » l’aurait voulu, c’est-à-dire avec la famille.

Photos Martin Chevalier, Pascale Vallée

Lors du tournoi de golf, on apercevait les enfants de Maurice Richard : Suzanne et Maurice Jr, entourés de leurs frères André, Paulo, Normand et Jean.

Les petits enfants de la 4e génération du « Rocket », Enzo et Thomas, sont dans les bras de leurs mères, Kim et Catherine.

Les enfants de l’ancien capitaine du Canadien, Henri Richard, étaient présents : Denis, Michelle, Marie-France, Nathalie et Gilles.

Parmi les membres de la famille, il y avait Michel Leduc, Marcelle Gingras et Nicole Lahaie.

Parmi les petits-enfants du « Rocket », il y avait Anne, Jean-Pierre et Annabelle.

L’aînée de la famille du « Rocket », Huguette, entourée de ses frères, Normand et Maurice Jr.

André Richard est entouré de ses filles et petites-filles du « Rocket », Claudia (Rôtisseries Saint-Hubert) et Olivia (Tourisme Laval).

Nathalie, la fille d’Henri Richard et Suzanne, la fille de Maurice Richard, ont bien aimé le reportage entourant le Rocket.

Noëline Poirier, la conjointe de Gilles Richard, est entourée du préposé au Salon des Anciens Canadiens, Stéphane Brochu, et de son fils, Philippe.

Julian Perrotta est en compagnie de sa future épouse, Alexa, et de ses beaux-parents, Julie-Anne Brulotte (ma cousine) et Jean-Pierre Richard.

Normand Richard, qui a organisé le tournoi de golf, est en compagnie de son épouse, Louise Richard.