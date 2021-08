Une nouvelle politique de stationnement controversée à Granby

Le stationnement sur rue au centre-ville de Granby est offert gratuitement en tout temps depuis un mois, mais en étant limité à une courte période d’une ou deux heures, ce qui crée quelques frictions.

Que ce soit le jour, le soir, la semaine ou la fin de semaine, le stationnement est désormais limité à une heure sur la rue Principale de Granby et deux heures sur les rues transversales, et ce en tout temps.

Cette initiative a fait le bonheur de certains automobilistes et commerçants, mais suscite de la déception chez des restaurateurs qui traversaient déjà une période très difficile.

«Ça ne fait aucun sens, a soutenu le propriétaire du restaurant Arvida, Jonathan Cabana. Nos clients doivent se lever au beau milieu du repas pour déplacer leur voiture, d’autres ont eu des contraventions, ce n’est vraiment pas intéressant. On comprend que le temps de stationnement soit limité durant le jour pour favoriser l’accès aux commerces et ce serait parfait comme ça, mais d’imposer une limite d’une heure en soirée, on ne voit pas la raison logique.»

Certains résidents questionnent aussi la nouvelle politique. «On nous dit de rediriger nos visiteurs vers les stationnements publics. À 22 h le soir, je ne trouve pas ça sécuritaire du tout qu’une amie, par exemple, traverse le centre-ville seule pour se rendre dans un stationnement où personne ne va l’entendre s’il lui arrive quelque chose. C’est dommage qu’en 2021, les femmes, on ne puisse pas circuler librement en ayant la conscience tranquille, mais c’est la triste réalité», a déploré Nicole Choinière, qui habite le centre-ville et qui demande à la Ville de corriger le tir.

L’enjeu de la sécurité est soulevé également par le propriétaire du restaurant Arvida. «Les employés doivent maintenant aller se stationner derrière le palais de justice. Il est hors de question que je laisse une jeune serveuse quitter seule le soir après son quart de travail. On l’accompagne à chaque fois; c’est un soucis de plus que nous n’avions pas avant dont on se passerait bien. »

La Ville de Granby indique qu’il s’agit d’un projet pilote d’une durée d’un an et que des améliorations pourraient être apportées par la suite.

