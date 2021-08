Violente agression à Limoilou: de nouvelles images disponibles pour trouver le suspect

Le Service de police de la Ville de Québec a diffusé de nouvelles images montrant l’homme recherché depuis le 22 juillet, pour voies de fait causant des lésions sur une femme de 29 ans.

Sur les nouvelles images, le tatouage d’une étoile près de son biceps gauche est facilement discernable. Le SPVQ a diffusé une vidéo de caméra surveillance où l’individu y apparait.

#Enquête | Nous avions demandé votre aide le 22 juillet dernier concernant un suspect de voies de fait causant des lésions envers une femme de 29 ans. Nous diffusons de nouvelles images pour faire progresser notre enquête! Pour plus de détails : https://t.co/pKDiJgSzTQ pic.twitter.com/DUAtOiSIuN — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) August 4, 2021

Rappelons que les événements se seraient produits aux alentours de 22h30, le 10 juillet dernier, dans un bar du secteur de La Cité-Limoilou. La victime, qui ne connait pas l’identité de son agresseur, aurait été sournoisement et violemment agressée par ce dernier.

L’enquête est toujours en cours afin d’identifier l’individu, considéré comme dangereux par les autorités. Il serait âgé entre 30 et 40 ans et aborde des tatouages sur les deux bras ainsi que sur la main droite. Il a les yeux et les cheveux bruns courts et une courte barbe. Au moment des faits, il portait un t-shirt gris de marque « Under Armour », des pantalons courts noirs et un sac en bandoulière noir de la marque « Adidas ». Il mesure 5’7’’ et pèse 175lb.

Si vous apercevez cet individu, composez le 911 pour une intervention immédiate.

