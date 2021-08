ROY, Manon



Après une longue maladie, Manon Roy est décédée le 18 juillet 2021, entourée des siens.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Etienne et Ariane, son petit-fils Cedrik, son père Marcel Roy, sa soeur Marie-France Roy et le père de ses enfants Paul Bédard. Elle manquera à de précieuses amies et à ses nombreux collègues de travail. La famille recevra les condoléances dimanche le 8 août 2021 à compter de 10h à la:et une cérémonie commémorative suivra à 11h30.