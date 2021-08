Arrondissement Saint-Michel: un homme manque à l'appel

Un résident du quartier Saint-Michel à Montréal manque à l’appel depuis le 1er août.

Yaoschuwach Asselin, 27 ans, a été vu pour la dernière fois le 1er aout vers 14 h 40 à son domicile de l'arrondissement Saint-Michel et n'a pas été revu depuis. Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public pour le retrouver.

Il a la peau blanche, les yeux bruns, les cheveux bruns mi-longs, et la barbe et moustache de quelques jours. Il a une cicatrice à un œil et parle français.

PHOTO COURTOISIE SPVM

L’homme est mince et mesure 171 cm, environ 5 pieds, 7 pouces, et pèse 176 livres.

Au moment de sa disparition, M. Asselin portait un chandail gris à manches courtes de marque «DC», un pantalon noir et aucune chaussure.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.