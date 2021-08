Golf féminin: pas d’espoir pour les Canadiennes

Les Canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp peuvent logiquement oublier toute possibilité de médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, car elles sont bien éloignées du top 3 à mi-chemin du tournoi de golf féminin.

• À lire aussi: Lauriane Genest devient médaillée olympique

• À lire aussi: Une médaille d'argent pour Laurence Vincent Lapointe

L’Américaine Nelly Korda est bien placée après avoir remis une excellente carte de 62, neuf coups sous la normale, durant la deuxième ronde de la compétition, jeudi. La meneuse affiche un cumulatif de 129 (-13), ce qui lui vaut une priorité de quatre coups sur les Danoises Nanna Koerstz Madsen (64) et Emily Kristine Pedersen (63), ainsi que l’Indienne Aditi Ashok (66).

AFP

En tête au terme du 18 trous initial, la Suédoise Madelene Sagstrom (68) est cinquième à cinq coups du sommet.

Henderson (68) est à égalité au 34e rang avec la normale de 142, tandis que Sharp (71) occupe la 46e place à 145 (+3).

La troisième ronde se tiendra vendredi.

Soccer féminin : la demande des joueuses acceptée

AFP

La finale du tournoi de soccer féminin des Jeux olympiques de Tokyo, opposant le Canada à la Suède, a été repoussée à vendredi à 8 h du matin, heure du Québec.

Initialement, la rencontre devait avoir lieu jeudi à 22 h, mais la chaleur suffocante prévue dans le secteur de Tokyo a incité les organisateurs à revoir leurs plans. Au Japon, la partie devait se tenir en journée et son déplacement à un moment plus tardif facilitera la tâche des athlètes concernées. Aussi, le duel se déroulera plutôt à Yokohama et non au Stade olympique.

Les prévisions météorologiques indiquent une température d’environ 33 degrés Celsius au milieu de la journée de vendredi à Tokyo. Selon l’agence Reuters, les deux pays impliqués ont contacté le Comité international olympique afin de le convaincre de modifier l’horaire du match.

Les joueuses de l’unifolié ont disposé des Américaines au compte de 1 à 0 en demi-finale. Dans l’autre affrontement du carré d’as, les Scandinaves ont défait l’Australie par un pointage identique. Par ailleurs, les États-Unis ont mérité la médaille de bronze en l’emportant 4 à 3 face aux athlètes de l’Océanie dans la petite finale, jeudi.

Autres sports

Au relais 4 x 400 mètres féminin, le quatuor canadien a obtenu sa place en finale de justesse, même s’il a terminé cinquième de sa vague demi-finale.

Les trois premiers pays de chaque course, ainsi que les deux plus rapides au total, ont obtenu leur billet pour l’étape ultime prévue samedi. Or, Alicia Brown, Sage Watson, Maddy Price et Kyra Constantine ont réalisé leur meilleur temps de la saison, soit 3 min 24,05 s, pour finir derrière les Américaines, les Jamaïcaines, les Britanniques et les Néerlandaises dans leur vague. Elles ont toutefois été meilleures que toutes les nations ayant fini hors du top 3 de l’autre demi-finale.

En water-polo féminin, le Canada a perdu une bataille acharnée face aux Australiennes, qui ont eu besoin des tirs de barrage pour remporter le match de classement opposant les deux pays. Avec une égalité de 10 à 10 au terme des quarts réglementaires, les gagnantes ont dominé 4 à 2 durant la séance de tirs pour avoir le privilège de disputer la rencontre de la cinquième place.

Dans la défaite, Axelle Crevier a touché la cible au deuxième engagement. Les Canadiennes joueront contre la Chine avec le septième rang à l’enjeu, vendredi soir, heure du Québec.

En nage en eau libre, le Canadien Hau-Li Fan a fini en neuvième place à l’épreuve du 10 kilomètres chez les hommes. L’Allemand Florian Wellbrock a décroché l’or en un temps de 1:48:33,07, avec une avance de 25,3 sur le Hongrois Kristof Rasovszky et de 27,4 sur l’Italien Gregorio Paltrinieri. Fan a accusé un retard supérieur à trois minutes.

Du côté de la lutte masculine, le Britanno-Colombien Amarveer Dhesi s’est incliné devant le Turc Taha Akgul en huitième de finale chez les 125 kilogrammes.

Enfin, au saut à la perche chez les femmes, la Canadienne Anicka Newell a raté ses trois essais à 4,50 mètres et n’a pu franchir la première ronde de la finale.

À VOIR AUSSI