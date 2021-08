Grandes Fêtes Telus: 4000 personnes pour un concert

RIMOUSKI | Pendant que la quatrième vague de COVID-19 cogne à la porte, Les Cowboys Fringants et Émile Bilodeau ont attiré la plus grosse foule pour un concert au Québec depuis le début de la pandémie, jeudi soir, à Rimouski.

Près de 4000 personnes se sont réparties dans les quinze zones sanitaires aménagées au parc Beauséjour pour voir ces artistes chouchous des Québécois, lors de la soirée d’ouverture des Grandes Fêtes Telus.

Premier à monter sur scène, Émile Bilodeau, qui était encore plus survolté et cabotin qu’à l’accoutumée, n’a pas manqué de partager sa satisfaction. « Ça fait du bien de voir autant de gens réunis », s’est-il exclamé.

« Enfin », a pour sa part hurlé Karl Tremblay, sous les cris de joie du public, quand Les Cowboys Fringants ont pris le relais.

Avec la noirceur qui effaçait l’effet visuel de la distanciation, la douce brise de fin de soirée et les spectateurs qui chantaient La manifestation avec leurs favoris, on avait presque l’impression d’assister à un concert d’avant la COVID.

Ça faisait du bien à l’âme. Vraiment.

N’empêche, signe que la pandémie n’est jamais bien loin, une clinique de vaccination mobile était stationnée à l’entrée du site et offrait des doses gratuites de Pfizer et de Moderna.

« On a travaillé fort »

Dire qu’il y a deux mois et demi, les organisateurs prévoyaient accueillir seulement 250 personnes. Selon le directeur du festival, Sébastien Noël, les plans ont changé cinq ou six fois, au gré des assouplissements annoncés par le gouvernement.

On imagine le casse-tête.

« On a travaillé fort, plus fort qu’une édition normale pour être certain que nous étions en règle avec la santé publique, » a-t-il dit.

M. Noël affirme qu’il aurait pu faire entrer plus de gens en créant d’autres zones, ce que les règles lui permettent de faire, mais il tenait à ce que les festivaliers vivent une belle expérience.

Une première pour les Cowboys

Croisés avant le spectacle, les membres des Cowboys Fringants étaient curieux de voir la réaction des spectateurs face aux chansons de leur album Les Antipodes, lancé en 2019, quelques mois avant le grand dérangement.

« L’Amérique pleure et Sur mon épaule ont joué beaucoup à la radio pendant la pandémie, mais nous n’avons pu constater l’ampleur qu’elles ont eue sur notre public. Nous n’avons pas vu notre public les chanter avec nous. C’est une première. On a hâte de voir si les gens vont chanter autant que Toune d’automne et Les étoiles filantes dans le temps », a confié Marie-Annick Lépine.

Après Rimouski, le groupe file vers Chicoutimi, vendredi soir, pour une prestation au festival Rythmes du Monde.

Les Grandes Fêtes Telus se poursuivent jusqu’à dimanche. Brett Kissel, Marc Dupré et Charlotte Cardin seront les têtes d’affiche des autres soirées.