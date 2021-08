Hausse des exportations et baisse des importations canadiennes

Les exportations canadiennes de marchandises ont augmenté de 8,7 % au mois de juin, selon les derniers chiffres révélés par Statistiques Canada, jeudi.

Les exportations totales ont atteint 53,8 milliards $ en juin, soit 4,3 milliards $ de plus que le mois précédent. Il s’agit d’«un niveau record» et d’une augmentation de la valeur «la plus importante jamais enregistrée», selon Statistiques Canada.

Les exportations de produits énergétiques (+22,9 %), pour atteindre 11,3 milliards $ en juin, ce qui représente le plus haut niveau depuis mars 2019.

«La hausse de 2,1 milliards $, qui représente près de la moitié de la hausse des exportations totales, est principalement attribuable à une augmentation de 25,7 % des exportations de pétrole brut. Bien que les prix du pétrole brut aient crû en juin, la hausse de la valeur des exportations s'explique principalement par des volumes plus élevés», a précisé l’organisme fédéral.

Les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont aussi augmenté (+14,9 %) au cours du mois observé. Même chose pour les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques (+12,7 %).

En revanche, les importations totales ont diminué de 1 % pour s'établir à 50,5 milliards $.

«Les importations ont fléchi dans 7 des 11 sections de produits. En termes réels, les importations totales ont reculé de 2,2 % en juin.»

Ainsi les baisses les plus importantes au mois de juin ont été observées dans les secteurs de biens et de fournitures divers (-18,7 %) et de biens de consommation (-3,7 %). Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont aussi diminué (-3,8 %).

Les chiffres rapportés indiquent toutefois une hausse des importations de produits pharmaceutiques et médicinaux (+24,5 %), «qui ont atteint un sommet inégalé en juin».

Les importations dans cette catégorie, qui comprennent les vaccins contre la COVID-19, ont augmenté de 74,5 % pour atteindre 745 millions $, soit une valeur 21 fois plus élevée que celle enregistrée en juin 2020.