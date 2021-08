La Fraternité des policiers réclame plus d’effectifs

La Fraternité des policiers et policières de Montréal a réclamé, jeudi, l’ajout de plus d’effectifs dans les rues de Montréal en vue de prévenir d’autres fusillades comme celle de Rivière-des-Prairies, qui a fait trois morts.

Le président du syndicat, Yves Francoeur, estime que la meilleure façon de passer un message aux criminels demeure d’augmenter les effectifs, ce qui permettrait à la police de faire plus de patrouilles et d’être plus visible.

«Les mesures à long terme en investissements sociaux et à moyen terme en renforcement du contrôle des armes à feu sont absolument essentielles, mais à court terme, c’est de plus d’effectifs et de visibilité sur le terrain dont on a besoin», a plaidé M. Francoeur par communiqué, jeudi.

Selon lui, il s’agit de «la seule façon de rapidement augmenter la sécurité effective ainsi que le sentiment de sécurité de la population».

Par ailleurs, M. Francoeur a décoché une flèche à l’Escouade de lutte contre le trafic des armes (ELTA), mise sur pied pour tenter d’endiguer la prolifération des armes à feu dans la métropole. Celle-ci sera renforcée avec l’apport d’enquêteurs de la Sûreté du Québec, ont annoncé les autorités dans les derniers jours.

«Créer des escouades et modifier les structures en dégarnissant d’autres escouades n’ajoute pas de policiers sur le terrain», a souligné le président de la Fraternité, en précisant que le syndicat «salue» quand même la création de l’ELTA.