Lauriane Genest devient médaillée olympique

La cycliste québécoise Lauriane Genest a causé une certaine surprise en remportant la médaille de bronze à l'épreuve du keirin féminin des Jeux olympiques de Tokyo, jeudi.

L’athlète de 23 ans est devenue la deuxième Canadienne de l’histoire à grimper sur le podium olympique en cyclisme sur piste. Lori-Ann Muenzer avait gagné l’or au sprint féminin à Athènes, en 2004.

La Néerlandaise Shanne Braspennincx a triomphé au terme des six tours de la course tenue au vélodrome, tandis que la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews a mérité l’argent avec un retard de 0,061 s en finale. Genest (+ 0,148) a également conclu tout près de la gagnante. Parmi les favorites pour tout rafler, la Canadienne Kelsey Mitchell (+ 0,566) a pris le cinquième rang.

«J’ai franchi la ligne, puis... je ne le réalise pas, a-t-elle mentionné en entrevue à Radio-Canada. La passion et l’entraînement, c’est une bonne combinaison et ç’a été payant. Dans la dernière année, on a tellement travaillé fort. On s’est dit qu’on s’améliorait et qu’on allait être puissantes, mais on ne savait pas ce que le reste du monde ferait. On espérait être compétitive et je pense qu’aujourd’hui [jeudi], on l’a vraiment prouvé.»

«Je suis une médaillée de bronze aux Jeux olympiques. [...] C’est l’accomplissement d’une vie», a-t-elle ajouté avec émotion.

Pour sa part, Mitchell a exprimé sa déception de ne pas avoir livré la marchandise au tour ultime, tout en se disant néanmoins heureuse pour sa compatriote.

«J’ai des émotions partagées. Je suis contente d’avoir atteint la finale, puisque je n’ai pas complètement solutionné le keirin et c’est ma première finale sur la scène internationale, a-t-elle indiqué par le biais de commentaires diffusés sur le site Canadian Cyclist. On a travaillé et cela a rapporté. Je suis fière d’elle et de dire qu’elle est ma coéquipière. [...] C’est une grosse victoire pour elle et pour Cyclisme Canada, ainsi que pour tout le pays.»

En demi-finale, Mitchell et Genest avaient terminé respectivement deuxième et troisième, derrière l’éventuelle championne du jour.

