Le FME de Rouyn se transporte à Lachine

À moins d’un mois de sa 19e édition à Rouyn-Noranda, le Festival de musique émergente (FME) se permet une petite escale à Montréal, ce week-end, avec un « avant-goût » appelé Le FME de l’Avent.

Le FME sera de retour à Rouyn du 2 au 5 septembre. Des 60 artistes qui s’y produiront cette année, les organisateurs en ont choisi 20 pour les mettre à l’affiche du FME de l’Avent, au nouveau parc riverain de Lachine.

C’est l’arrondissement de Lachine qui a approché les organisateurs pour présenter cet événement. L’équipe du FME a jugé que l’opportunité était intéressante pour faire connaître le festival à un nouveau public.

« On le voit aussi comme un clin d’œil aux mélomanes montréalais qui ne peuvent plus venir durant cinq jours au festival parce qu’ils ont de jeunes enfants qui rentrent à l’école », mentionne la cofondatrice du FME, Jenny Thibault.

L’organisation trouvait aussi important de donner d’autres occasions aux artistes de pouvoir jouer cet été. « On a toujours une volonté de faire tourner les artistes le plus possible, dit Jenny Thibault. On sait que les artistes n’ont pas beaucoup joué durant la dernière année. »

Formule émergente

D’ici dimanche, ce sont ainsi 20 artistes ou groupes, dont Vanille, Maude Audet, Julien Sagot, Gab Paquet, Barry Paquin Roberge et Calamine qui joueront sur l’une des deux scènes extérieures du parc riverain.

« On propose une formule très émergente, très découverte », dit Jenny Thibault. En raison des mesures sanitaires, un maximum de 500 personnes sera permis sur le site chaque jour. Tous les billets se sont déjà envolés.

L’équipe du FME a déjà les yeux sur sa 20e édition de l’an prochain. « Je pense que ce sera une édition marquante, dit Jenny Thibault. Surtout qu’il y a beaucoup de membres fondateurs encore impliqués. On est déjà en train de prévoir ça et on espère que la COVID sera derrière nous. »