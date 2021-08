Le PQ remet en question des dépenses publicitaires de la CAQ

Le Parti québécois est revenu à la charge, jeudi, sur la question des dépenses publicitaires du gouvernement du Québec, qui dépasse celles encourues par presque toutes les autres provinces et le fédéral mis ensemble.

Selon un reportage de Radio-Canada diffusé au printemps dernier, le gouvernement du Québec a dépensé 133,5 millions $ en publicités liés à la COVID-19 entre mars 2020 et février 2021, ce qui représente un montant de 15,57 $ par habitant. En comparaison, selon Radio-Canada, Santé Canada a dépensé 1,12 $ par habitant au pays.

Le Québec, à lui seul, a dépensé plus que le gouvernement fédéral et la majorité des provinces et territoires mis ensemble, en excluant l’Ontario et trois provinces de l’Atlantique qui n’avaient pas fourni de données.

«Le gouvernement a dépensé trois fois plus que le gouvernement du Canada, pour quelles raisons? Peut-on vraiment croire que toute cette publicité a été faite à des fins informatives, ou était-ce pour montrer l’omniprésence du gouvernement?» s’est questionné le député Pascal Bérubé jeudi matin.

Le chef parlementaire du Parti québécois a donc réclamé que le gouvernement rende publics les contrats publicitaires liés à la pandémie. «C’est une question de respect vis-à-vis de l’argent et de l’opinion des Québécois et Québécoises», a clamé M. Bérubé.

La Coalition avenir Québec a aussi été critiquée par le PQ pour sa propension à commander des sondages. Ceux-ci ont entraîné des dépenses de plus de 1 million $ depuis l’arrivée du parti au pouvoir.

«Le chef du Parti québécois et l’ensemble du caucus des députés dénoncent depuis des mois le déficit démocratique durant la crise sanitaire. L’utilisation abusive de sondages et de publicité vient renforcer ce sentiment», a commenté Pascal Bérubé.