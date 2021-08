Merci Simone Biles d’avoir mis des mots sur ce mal

Wow, cette fille a du courage. C’est ce que je me suis dit lorsque j'ai appris que Simone Biles se retirait de certaines compétitions aux Jeux olympiques pour préserver sa santé mentale. Pour ensuite, remporter le bronze à la poutre. Oui, il faut du courage pour annoncer à tes proches, à tes fans, à ton pays et au monde entier que c’est assez, que c’en est trop. Je lui lève mon chapeau. J’aurais eu trop peur du jugement des autres, trop peur d’avoir une tache dans mon dossier. Je n’aurais rien dit, même au détriment de ma santé.

À une époque, la santé mentale, on n’en parlait pas. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai longtemps caché ma boulimie à mes proches et à mes entraineurs. Pourtant, je n’étais pas la seule dans cette situation : plusieurs autres patineurs ont souffert de troubles alimentaires. Même chose pour la dépression. Soit que le patineur n’en parlait pas, ou il mettait ça sur le compte de la fatigue. Ce fut mon cas. Et encore aujourd’hui, je n’arrive pas à le dire clairement.

Après un accident où la lame de mon partenaire m’a lacéré le visage, je ne pensais qu’à une chose, c’est de retourner sur la glace. Plusieurs m’ont félicité pour mon courage, mais c’était plutôt de l’insouciance. À mon réveil à l’hôpital, j’ai même demandé s’il était possible de finir le programme. Insouciante, je disais. C’était inconcevable pour Jessica Dubé de prendre une pause même après un coup de lame au visage. Mais en voyant Simone Biles, je me suis dit que j’aurais pu me donner du temps et prendre du recul vis-à-vis cet accident. Je ne suis pas un robot.

Les « twisties »

En se retirant des compétitions du début des Jeux, Simone Biles a dit être victime d’un problème de « perte de figure » (« twisties »), et qu’elle perdait ses repères durant ses sauts dans les airs. Imaginez être dans les airs et n’avoir aucune idée sur quoi vous allez atterrir. La tête ? Les mains ? Le dos ? Les pieds ? Impossible à prédire.

Ça m’a soulagée que Simone Biles mette des mots sur ce mal. Parce qu’en patinage artistique, ce problème (« twisties ») survient fréquemment mais nous n’avons jamais utilisé ce terme. Il serait grand temps de le faire.

À force d’exécuter certains sauts en patinage, on tombe sur « le pilote automatique », et le corps enregistre le mouvement. Mais il m’arrivait de ne plus réussir le saut, si facile la veille. On me disait « de le trouver en dedans de moi », mais le pilote automatique ne s’enclenchait pas. Ça devient dangereux et stressant parce qu’on ne comprend pas ce qui cloche.

Changer les choses

Simone Biles a écrit sur son compte Instagram : « La santé physique, c'est la santé mentale ». Elle a tout à fait raison. Depuis peu, je me suis ouverte sur mes troubles alimentaires dans le documentaire « Pression ». Après la sortie du grand reportage, j’ai reçu plusieurs témoignages de patineurs et de gens qui ont vécu la même chose. Ça m’a beaucoup touchée. Je sens que les choses changent et pour le mieux. Quand tu en parles, tu guéris. Ç’a été mon cas.

Et bien sûr, je garde toujours un œil sur la santé physique et mentale de mes patineurs. Ils savent qu’ils pourront toujours compter sur moi. De mon côté, depuis mon retrait de la compétition, j’essaie d’être plus douce envers moi-même.

Parce que si Simone Biles peut le faire, on peut tous le faire.

LETTRE OUVERTE DE JESSICA DUBÉ.

Jessica Dubé est une Olympienne et triple championne canadienne en patinage artistique. Elle a participé aux Jeux de Turin et de Vancouver. Durant sa carrière, Jessica a souffert de troubles alimentaires. Elle enseigne maintenant le patinage artistique aux plus jeunes tout en mettant la santé mentale en avant-plan.