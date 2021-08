Pavillon de la Faune de Stratford: une expérience animale unique au Québec

Le Pavillon de la Faune de Stratford, en Estrie, accueille plus de 200 animaux d’Amérique du Nord. Les visites sont très éducatives et les familles en ressortent éblouies.

«On peut être respectueux des animaux même si on chasse. Moi c’était pour les montrer aux gens dans leur habitat naturel», a souligné Jean-Claude Couture, le fondateur du Pavillon de la Faune.

Les animaux ont été capturés par M. Couture alors que c’était légal, et d’autres ont été donnés par le ministère de la faune et d’autres par la population.

Regarder vers l’avant

M. Couture a passé le flambeau l’année dernière à deux hommes d’affaires de Stratford. Ils ont voulu moderniser les lieux. En plus des visites guidées, il est maintenant possible de s’arrêter au restaurant Faim de loup et de louer des embarcations pour aller faire une virée sur le Lac Aylmer, juste à côté.

«On est tourné vers l’écoresponsabilité, l’empreinte écologique qu’on laisse. On promeut beaucoup les espèces qui sont maintenant menacées», a expliqué la coordonnatrice des opérations du Pavillon de la Faune, Amélie Isabelle.

M. Couture reste toutefois tout près. Il partage encore son savoir et faisait, jusqu’à tout récemment, des visites guidées. Il est considéré comme un monument par les nouveaux propriétaires.

Il a d’ailleurs capturé des animaux pendant près de 50 ans et des anecdotes, il en a. Celle qui l’a le plus marqué: la frousse d’une vie en se retrouvant face à un ours polaire.

Le pavillon de la Faune de Stratford offre une expérience similaire au Québec. Les propriétaires souhaitent offrir une expérience encore plus immersive, dans les prochains mois, avec l’ajout de lumières et de sons.