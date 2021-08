Radio-Canada: Pascale Nadeau part à la retraite

Radio-Canada a annoncé jeudi matin le départ à la retraite de Pascale Nadeau, qui fut l’une des chefs d’antenne phares de son service de l’information et qui tenait la barre des Téléjournaux du week-end depuis plus de 12 ans.

«Pascale Nadeau a récemment informé la direction de l’Information de son intention de prendre sa retraite cet automne», a laissé savoir la société d’État dans un communiqué, sans fournir plus de détails sur cette fin de chapitre importante.

La principale intéressée a pour sa part sobrement commenté son départ sur Twitter.

«Radio-Canada vous annonce que je prends ma retraite. À vous tous qui m’avez suivi avec fidélité durant ma carrière, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Ce fut un énorme privilège de vous informer depuis 38 ans. Je vous donne de mes nouvelles très bientôt!», a écrit Pascale Nadeau sur le réseau social.

Imposant parcours

Pascale Nadeau, 61 ans, était entrée à Radio-Canada en 1988 après avoir animé le principal bulletin du réseau TQS (maintenant Noovo) à Montréal.

Elle fut journaliste à la salle des nouvelles et à l’émission Enjeux, et a animé l’émission Le midi, en 1993-1994. Elle s’est jointe au Réseau de l’information (RDI) dès son ouverture, en 1995, où elle a d’abord présenté la tribune quotidienne Aujourd’hui et Les Grands Reportages.

Elle a ensuite successivement été à la tête du Montréal ce soir (1996-2001), du Journal RDI (2001-2004), du Téléjournal midi et du Téléjournal Montréal (2004-2008) et de bon nombre d’émissions spéciales au fil des ans. Elle était chef d’antenne du Téléjournal, du vendredi, samedi et dimanche depuis 2008.

Madame Nadeau était absente du Téléjournal du week-end de Radio-Canada depuis l’hiver dernier. Son employeur avait alors indiqué qu’elle était en congé de maladie. Nommée au Gala Artis comme à chaque année dans la catégorie Animateur/Animatrice de bulletins de nouvelles, elle n’était pas présente à la cérémonie du 9 mai dernier, qu’animaient Charles Lafortune et Guy Jodoin.

Pascale Nadeau est la fille de feu Pierre Nadeau, journaliste, animateur et producteur émérite ayant marqué le milieu de l’information au Québec, et de l’animatrice et journaliste France Nadeau (née Johnson), tous deux décédés en 2019.

Luce Julien, directrice générale de l’information de Radio-Canada, a rendu hommage à Pascale Nadeau en ces mots, jeudi.

«Chef d’antenne sensible aux préoccupations du public, Pascale Nadeau a entretenu une relation privilégiée avec celui-ci tout en incarnant les standards d’excellence de l’Information de Radio-Canada. Nous lui en sommes très reconnaissants et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.»