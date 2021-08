Rendez-vous avec l’histoire

TOKYO | Gabrielle Carle vit un véritable conte de fées depuis son arrivée au Japon.

Réserviste sur la liste initiale de l’équipe canadienne tout comme c’était le cas à Rio en 2016, la défenseure latérale a disputé trois parties et elle était en uniforme lors de la victoire historique de 1 à 0 face aux Américaines, lundi, qui propulsait l’unifoliée en grande finale.

Elle a aussi affronté le Chili et la Grande-Bretagne. Gabrielle disait ne pas savoir si elle allait affronter la Suède en finale, vendredi.

« C’est vraiment excitant, a raconté Carle. On vit un moment historique. Je réalise que nous sommes en finale, mais c’est plus tard que je vais pleinement réaliser comment c’est gros pour l’équipe et le pays ce que nous avons réalisé. C’est un moment que tout le monde attendait depuis très longtemps. »

En raison des craintes que des joueuses puissent contracter la COVID et en raison de la chaleur suffocante, le CIO a assoupli les règles touchant les réservistes. « Chaque équipe peut faire cinq changements sur son alignement de départ de 18 joueuses, a expliqué Carle. Ces changements m’ont favorisée. J’ai été habillée dans trois parties et joué un peu. Je vis une expérience fort différente de Rio, admet celle qui n’a pas joué contre les Américaines.

Changer la couleur

Après une première victoire en plus de 20 ans contre les représentantes du pays de l’Oncle Sam, les Canadiennes ont-elles déjà gagné leur médaille d’or ?

« Le mot d’ordre était de changer la couleur de la médaille après les médailles de bronze des deux derniers Jeux et nous avons réussi en battant les Américaines en demi-finale, mais on ne s’en va pas en finale pour gagner l’argent. »

Médaillées d’argent à Rio, les Suédoises n’ont pas encore connu les affres de la défaite aux Jeux tout comme le Canada d’ailleurs qui compte trois victoires et deux verdicts nuls.

Village olympique

Depuis leur victoire en demi-finale, les Canadiennes ont intégré le Village olympique.

« On ne pourrait pas demander mieux, a indiqué Carle qui disputera une dernière saison dans la NCAA avec les Seminoles de Florida State à l’automne. Nous sommes ici depuis trois jours. Depuis le début du tournoi, on s’est promené à la grandeur du Japon. »

Sa coéquipière Ashley Lawrence abondait dans le même sens. « C’est plus réel les Jeux quand nous sommes dans le Village. Les deux premiers jours, on s’est regroupé et nous avons la tête sur la finale. La Suède présente un style semblable au Canada avec un bon jeu collectif et une bonne défensive. De notre côté, on se bat pour chaque balle, nous sommes constantes et notre excellent esprit d’équipe est un atout très important. »

Ce fut long, mais le Comité organisateur, le CIO et la FIFA ont convenu de déplacer le match de la finale.

Prévu à 11 h (heure locale) alors que la chaleur aurait été suffocante, le match aura plutôt lieu à 21 h au stade Yokohama soit à 8 heures vendredi matin au Québec.