Trois-Rivières à la recherche de soumissionnaires

La ville de Trois-Rivières n'a reçu aucune soumission de services professionnels pour la préparation des plans et devis pour l'agrandissement de l'un de ses sites à neiges usées.

Aucune firme d'ingénierie ou d'architecture n'a répondu à son appel. La ville doit maintenant étudier ses options.

«Il y a encore de la marge de manœuvre du côté de la ville pour faire la conception de ces plans et devis là, soit en retournant en appel d'offres, soit en les faisant à l'interne dans notre direction de l'ingénierie», a expliqué Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la ville.

La ville n’a pas non plus reçu de soumission pour la transformation d'un bâtiment en incubateur agroalimentaire. Un projet de 15 millions $.

«J'avais deux projets. Je n'ai eu aucune proposition de professionnels dans l'ingénierie et l'architecture. Il a fallu faire des démarches très, très fortes pour qu'éventuellement des gens puissent dire qu’on va réaménager nos horaires et nos agendas et finalement déposer une proposition. Actuellement, c'est un phénomène remarquable partout au Québec», a confié Mario De Tilly, directeur général d'Innovation et développement économique Trois-Rivières.

Un important bureau d'ingénierie a observé que parfois, il est impossible pour des entreprises de professionnels de faire des soumissions, parce que les exigences de l’employeur ne conviennent pas. La pénurie d'ingénieurs pousse ainsi les entreprises de services professionnels à se montrer plus sélectives dans le choix des contrats.