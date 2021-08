Un nouveau chapitre pour Jennifer Abel

La bague en or jaune que lui a offerte son amoureux à son retour de Tokyo vaut bien des médailles olympiques aux yeux de la plongeuse Jennifer Abel, qui vient de prendre part, a-t-elle confirmé, à ses derniers Jeux.

Il fallait voir son beau sourire, jeudi aux abords du Stade olympique, au moment de présenter son bijou de nouvelle fiancée, dont le diamant se fond parfaitement avec la médaille d’argent qu’elle ramène du Japon.

«J’ai vu que David était habillé chic à l’aéroport et je ne comprenais pas pourquoi, a raconté Abel, concernant la grande demande effectuée à sa descente de l’avion. Je pensais que c’était une blague. Il a sorti une petite boîte, il a mis son genou par terre et il l’a fait.»

«C’est une belle façon de commencer un nouveau chapitre pour nous, a-t-elle ajouté, en parlant en son nom et en celui du boxeur David Lemieux qui, à 32 ans, pourrait bientôt songer à mettre fin à sa propre carrière sportive. Pendant les Jeux de Tokyo, il était toujours là pour moi si j’avais besoin de parler, malgré le décalage horaire. Il se levait la nuit pour me regarder plonger, même s’il avait un entraînement le lendemain matin.»

Dominick Gravel/Agence QMI

«Mes derniers Jeux»

À propos de son avenir comme plongeuse, Abel a annoncé: «ces Jeux olympiques de Tokyo étaient mes quatrièmes et mes derniers». Elle n’exclut toutefois pas un ultime tour de piste en prenant part à quelques compétitions, mais la plongeuse de 29 ans met fin à son voyage olympique. Pour l’instant, elle souhaite d’abord prendre le temps de se reposer et apprécier les gens qui l’entourent. Elle se dit par ailleurs «sereine» et «zen», malgré une huitième place obtenue à l’épreuve du trois mètres individuel à Tokyo.

«La raison pour laquelle je ne suis pas déçue, c’est que je sais que j’ai tout donné, a-t-elle expliqué. En terminant troisième lors des préliminaires et encore en demi-finale, j’ai montré au monde que j’étais là. J’ai simplement raté un plongeon durant la finale.»

Dominick Gravel/Agence QMI

Comme une médaille d’or

Même en répétant ses exploits des jours précédents, Abel n’aurait d’ailleurs peut-être pas accédé au podium puisque derrière les deux Chinoises, l’Américaine Krysta Palmer a été sensationnelle pour obtenir le bronze. Abel préfère regarder fièrement la médaille d’argent gagnée plus tôt, dans l’épreuve synchro, avec sa partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu. De simplement en parler lui donne la chair de poule.

«Ce qu’il faut savoir, c’est que depuis qu’on plonge ensemble, soit depuis 2017, on finissait souvent deuxièmes derrière les Chinoises, a noté Abel. D’obtenir l’argent à Tokyo, c’était notre médaille d’or à nous.»

Au terme de quatre présences aux Jeux olympiques, la plongeuse compte dans son coffre à bijoux une médaille de bronze [gagnée en synchro à Londres en 2012 avec Émilie Heymans], une médaille d’argent sans oublier... cette fameuse bague en or jaune.

«Mon destin ne m’a pas menée à une médaille individuelle mais il m’a donné de l’estime pour moi», a finalement formulé Abel.