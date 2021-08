Un nouveau poste pour Kevin Dineen

L’entraîneur québécois Kevin Dineen a été nommé à la tête des Comets d’Utica, le tout-nouveau club-école dans la Ligue américaine de hockey (LAH) des Devils du New Jersey, jeudi.

Jusqu’à tout récemment, les Comets faisaient affaire avec les Canucks de Vancouver. La formation de l’État de New York s’est beaucoup rapprochée de sa partenaire de la Ligue nationale, et Dineen sera le troisième pilote de son histoire.

Le natif de la ville de Québec a occupé le même poste avec les Gulls de San Diego au cours des deux dernières saisons, mais a été remplacé par l’ancien du Rocket de Laval Joël Bouchard au début du mois de juillet.

Chez les Devils, l’ancien joueur aura la responsabilité de s’occuper du prometteur bassin d’espoirs de l’équipe.

«On le voit bien, le nombre de joueurs chez les Devils du New Jersey qui sont passés par la Ligue américaine de hockey, et pour moi c’est assez révélateur, a mentionné le Québécois par voie de communiqué. Lorsque vous avez [une franchise] qui se fie autant à son développement et à ses espoirs, ça veut dire que vous jouez un rôle vital.»

Dineen a été derrière le banc des Panthers de la Floride pendant deux saisons et des poussières entre 2011 et 2013. Il a ensuite été assistant chez les Blackhawks de Chicago pendant cinq ans. Dans la LAH, l’homme de 57 ans a mené les Pirates de Portland à cinq participations aux séries éliminatoires en six ans, de 2005 à 2011.

Pour le directeur général des Comets, Dan MacKinnon, la sélection de Dineen était naturelle. «L’expérience de Kevin, qui va jusqu’à sa belle carrière comme joueur, et tout ce qu’il a fait comme entraîneur. Je crois qu’il a une excellente vision de ce que ça prend pour travailler avec de jeunes hockeyeurs professionnels et il pourra les aider à optimiser leur talent.»

Au cours de sa carrière de joueur, Dineen, un attaquant, a récolté 760 points en 1188 matchs. Il a porté l’uniforme des Whalers de Hartford, des Flyers de Philadelphie, des Hurricanes de la Caroline, des Sénateurs d’Ottawa et des Blue Jackets de Columbus.

