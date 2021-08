Une femme de 26 ans portée disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 26 ans, portée disparue depuis mercredi, à Montréal.

Geneviève Viau s’est présentée dans un centre hospitalier le 4 août dernier vers 17 h 30 pour recevoir des soins. Elle a cependant quitté l’hôpital en soirée avant d’être soignée.

«La disparue a été vue ce matin vers 5 h 30 dans secteur de Rosemont—La Petite-Patrie où elle est allée récupérer son chat et des biens dans son appartement», a indiqué le SPVM, jeudi.

La police a des raisons de croire qu’elle pourrait représenter un danger pour elle-même ou pour autrui.

Mme Viau mesure 1,73 m et pèse 81 kg (180 lb). Elle a les cheveux blonds et les yeux pers. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir et sa jaquette d’hôpital.

Toute personne ayant de l'information permettant de la retrouver peut communiquer avec le 911, ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.