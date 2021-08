Voici l'écran incurvé Odyssey Neo G9 de 49 pouces par Samsung

Étant moi-même propriétaire de deux écrans LG de 29 po dont un incurvé, la courbe n’est pas juste un caprice, elle est indispensable sur un écran ultra large, sans quoi les extrémités sont trop éloignées des yeux. Plus celui-ci est large, plus la courbe doit être prononcée pour assurer un confort oculaire.

Voici un moniteur d’ordinateur qui réunit (presque) toutes les caractéristiques du parfait écran de jeu vidéo, l’Odyssey Neo G9 de Samsung.

Cet écran aux allures futuristes possède la plus récente technologie Mini-DEL qui est en soi une petite révolution dans le monde des grands panneaux. À ne pas confondre avec la technologie MicroLED, les écrans Mini-DEL (ou Mini-LED) sont des panneaux rétroéclairés par de plus petites diodes DEL auxquels on ajoute la prise en charge d’un millier de zones de gradation locale qui permettent d’obtenir des noirs plus profonds et un taux de contraste plus élevé.

Très grand et large à 49 po en diagonale, son ratio cinématographique 32:9 procure une définition quadruple (DQHD) verticale de 5120 x 1440.

Pour la rapidité, la fréquence de rafraîchissement – très importante pour les jeux – atteint 240 Hz et les temps de réponse gris à gris ne sont que d’une milliseconde (1 ms).

Au dos de l’écran, la connectique rassemble les plus récentes interfaces vidéo à taux variable de rafraîchissement (VRR) HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 en plus d’être compatible avec les interfaces NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro.

Jeu de lumières au dos

On y retrouve également deux ports USB et une sortie audio pour écouteurs. Par contre, l’interface USB-C Thunderbolt 3 est absente. Autre chose à vérifier, les sites américains indiquent la présence de deux ports HDMI 2.1, alors que Samsung Canada n’en voit qu’un seul.

Samsung veut impressionner, si bien que la coque extérieure blanche de l’écran intègre au dos un système d’éclairage capable de produire 52 couleurs et cinq options d’effets lumineux. Une allure personnalisée qui plaira sans doute à plusieurs joueurs.

Je ne serais pas surpris de voir cet écran prendre la place de deux ou trois moniteurs sur certains bureaux.

Sur le site de Samsung Canada, l’écran Odyssey Neo G9 de Samsung avec Quantum Mini-DEL serait «disponible en précommande maintenant avant son lancement officiel au Canada plus tard cette année». Mais pour l’heure, on ne connaît pas son prix canadien ni les boutiques qui le vendront. En fouillant sur des sites américains, celui-ci est vendu 2500 $US, l'équivalent de 3125 de nos dollars.