Andre le géant

Andre De Grasse figurait déjà parmi les grands olympiens au Canada, mais sa sixième médaille en a fait le géant parmi les hommes au pays, tous Jeux confondus.

Avec une autre performance héroïque au relais 4 x 100 m, De Grasse s’est assuré de marquer l’histoire. Jusque-là, il se trouvait à égalité avec Charles Hamelin, Francois-Louis Tremblay, Marc Gagnon, Phil Edwards et Scott Moir en tant que Canadiens les plus décorés de l’histoire aux Jeux du côté masculin.

Il y a maintenant un nouveau roi, comme il y a une nouvelle reine, la nageuse Penny Oleksiak, qui a accédé au trône féminin avant lui la semaine dernière avec sa septième médaille olympique.

« Les gars et moi, on voulait plus. Nous pensions avoir une chance de gagner l’or », a d’abord réagi De Grasse après la troisième place des Canadiens au relais.

« Sauf que je suis reconnaissant de me retrouver encore sur le podium, pour une sixième fois. Si vous m’aviez demandé il n’y a pas si longtemps si un jour j’allais avoir six médailles olympiques, j’aurais dit que c’est trop fou. C’est un rêve devenu réalité. »

Toujours sur le podium

À ce jour, le sprinter canadien a pris part à six épreuves olympiques. Il n’a donc jamais raté le podium.

De Grasse est d’ailleurs devenu le deuxième athlète masculin seulement à remporter des médailles au 100 m, au 200 m et au relais 4 x 100 m lors de deux Jeux olympiques successifs. Qui est l’autre ? L’immortel Usain Bolt, bien sûr !

« C’est tout un sentiment parce que j’ai travaillé fort pour en arriver là. À Rio, j’essayais juste de faire mon possible, et le fait de gagner trois médailles m’a donné de la crédibilité. En arrivant ici, je sentais qu’on avait une bonne chance de réussir comme équipe et aussi pour moi sur le plan individuel. Je suis heureux », a-t-il commenté.

Coéquipiers admiratifs

Chose certaine, les accomplissements de De Grasse s’accumulent et inspirent ses coéquipiers à se dépasser.

« Andre a gagné l’or au 200 m et il faut maintenir ce standard pour aller chercher d’autres médailles d’or », a mentionné Brendon Rodney.

« Il est le meilleur, tout simplement », a renchéri Aaron Brown. Peu importe ses résultats dans la saison, Andre De Grasse va sortir dans les grands moments avec des médailles. »