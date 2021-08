Canadiennes en or: «Elles sont un exemple» -Wilfried Nancy

En remportant l’or olympique vendredi matin, l’équipe féminine du Canada a rempli de fierté tous les amateurs de soccer du pays. À plus de 10 000 kilomètres de Tokyo, le CF Montréal a assisté à ce match et pourrait s’inspirer de cette historique victoire.

• À lire aussi: Le CF Montréal arrache un verdict nul à l'Atlanta United

• À lire aussi: Soccer : Les Canadiennes sont championnes olympiques

Le Club de Foot n’était peut-être pas au bout de son siège comme plusieurs partisans, puisque ce match intervient en pleine préparation pour la rencontre de dimanche, à Washington. N’empêche, l’entraîneur Wilfried Nancy et ses joueurs ont bien ressenti la portée immense de cette médaille.

«Je suis très fier et très content pour elles, s’est réjoui Nancy en conférence de presse, en début d’après-midi. Je suis content aussi pour John Herdman, qui a participé à ce projet-là en mettant les choses en place. Aujourd’hui, il y a une continuité qui est logique et parfaite. Tant mieux pour elles!»

Maintenant sélectionneur de la formation masculine, Herdman a entraîné les Canadiennes de 2011 à 2018 et a notamment mené le pays au bronze à Londres (2012) et à Rio (2016). Gageons qu’il devait célébrer dans son salon quand il a vu ses anciennes protégées battre la Suède en tirs de barrage.

Un exemple à suivre

Originaire de la région de Toronto, le défenseur Kamal Miller, lui, évolue avec la sélection nationale masculine. Il a pu voir une bonne partie du match pour l’or en prenant son petit-déjeuner, mais l’entraînement du CF Montréal l’a empêché d’assister aux moments de réjouissance.

«C’est incroyable, surtout pour les joueuses plus âgées, pour qui il s’agissait peut-être de leurs derniers Jeux. C’est très spécial pour elles de gagner et de mettre le Canada sur la carte. Elles ont toujours été si près. [...] Passer les demi-finales et ensuite battre une très forte équipe suédoise est tout un accomplissement. Le pays en entier est heureux pour elles.»

Pour Nancy, la patience est une vertu. L’équipe canadienne ne s’était même pas qualifiée aux Jeux olympiques entre 1996 et 2004 et était quart de finaliste en 2008. Maintenant, les femmes ont remporté une médaille au cours des trois derniers Jeux. Un exemple à suivre selon le pilote franco-canadien.

«Ce que je retiens de ça, c’est que c’est un processus. Je me rappelle qu’elles étaient proches, les années précédentes, d’avoir du succès. Elles ne l’ont pas eu, mais c’est pour ça que je dis souvent que tout est un processus sur le long terme. [...] Aujourd’hui, l’équipe nationale canadienne, les filles, elles sont un exemple», a conclu Nancy.