Des directions opposées pour les Diamants et les Alouettes à la mi-saison

Un autre chapitre de la bataille de l’autoroute Laurentienne commence ce soir au Stade Canac.

Autant les Diamants de Québec que les Alouettes de Charlesbourg ont procédé à un changement d’entraîneur durant la saison morte, les résultats sont pourtant similaires à l’an dernier. Québec trône au premier rang de la division avec une fiche de 12 victoires et 9 revers tandis que Charlesbourg occupe le dernier rang avec une fiche de 6 gains et 13 échecs.

Pour Karl Gélinas, la fiche des formations n’indique pas nécessairement la réalité sur le terrain. «La division est compétitive et j’aime que mon club traverse de l’adversité. Avec des parties serrées, la préparation est nettement mieux pour les séries puisque plusieurs situations d’apprentissage ont été vues sur le terrain», mentionne l’entraîneur des Diamants.

Le nouveau pilote s’amuse comme un petit fou avec son nouveau boulot. «J’ai beaucoup de plaisir. C’est évidemment différent de chez les professionnels même si l’horaire condensé fait que le calendrier ressemble un peu à la charge de travail d’un club pro. La plus grande différence est que mes lanceurs sont aussi des joueurs de position et je dois m’adapter à ça en planifiant de la bonne façon les départs et les repos.»

Les champions défendant du circuit souhaitent de nouveau faire du bruit en séries éliminatoires. «On est jeune, mais on s’en sort bien pour l’instant. Je suis très content du rendement d’Émile Bois, Mathieu Sirois et de notre lanceur Thomas Couture. Comme tous les clubs, il faudra naviguer avec la perte de nos meilleurs éléments qui partent pour les États-Unis.»

Des Alouettes plus coriaces

Josué Peley n’est pas du tout en mode panique quand il regarde le rendement de son équipe. «Mon but premier est de bien évaluer mes athlètes et de donner les meilleures occasions à mes joueurs de s’améliorer. Dans une saison où toutes les équipes font les séries, c’est un luxe dont je peux me servir.»

Également à sa première saison comme gérant, Peley savait très bien dans quoi il s’embarquait quand il a accepté de prendre la destinée du club.

«Ce n’est pas toujours facile de gérer des jeunes adultes, mais c’est un beau travail. Ils répondent bien jusqu’à maintenant et notre équipe est en progression. Je m’attarde beaucoup à développer l’intelligence au jeu et c’est difficile de l’apprendre sans emprunter des raccourcis.»

Selon l’entraîneur, il faudra surveiller le travail du joueur d’arrêt-court Antony Gilbert et du voltigeur Pier-Olivier Boucher dans cette série de deux matchs. La première partie commence ce soir à 19h30, au Stade Canac.