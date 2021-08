Deux anciennes ministres fédérales à la tête d’un sommet économique

Les anciennes ministres fédérales Anne McLellan et Lisa Raitt ont été nommées coprésidentes d’un nouveau conseil consultatif en matière d’économie.

Les deux anciennes élues se retrouvent à la barre de la «Coalition pour un avenir meilleur», un organe consultatif regroupant une dizaine de Canadiens de tous les horizons qui comptent organiser un sommet les 27 et 28 octobre à Ottawa.

«Le but de cette initiative est de parvenir à un consensus sur la nécessité d’un plan ambitieux pour l’avenir économique du Canada, en se concentrant clairement sur les mesures visant à réduire les inégalités, à rehausser le niveau de vie et à améliorer concrètement la vie des Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne et de milieux défavorisés», a expliqué l’organisation par communiqué.

Photo d'archives, AGENCE QMI

«Au cours des prochains mois, nous parlerons à un vaste éventail d’intervenants, dont des entreprises, des communautés, des jeunes, des voix autochtones et le gouvernement. Nous les consulterons et nous les réunirons afin d’élaborer une vision économique commune et la création d’un plan pour la concrétiser», a précisé Lisa Raitt.

Une douzaine de personnalités d’envergure compose le conseil consultatif, dont l’ancienne présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Monique Leroux, et le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty.

Le conseil a reçu l’appui du Conseil canadien des affaires en vue de ses consultations et de l’organisation du sommet. Des dizaines d’organismes appuient aussi la Coalition.

Lisa Raitt avait été ministre sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, occupant tour à tour les fonctions de ministre des Ressources naturelles, du Travail et des Transports. La libérale Anne McLellan, de son côté, a servi sous Jean Chrétien et Paul Martin, occupant notamment les postes de ministre de la Justice, de la Santé et de la Sécurité publique.