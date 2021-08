English garde le cap

L’Américain Harris English a maintenu la cadence à l’invitation St. Jude, vendredi à Memphis, pour compléter la deuxième ronde exactement là où il l’avait entamé, c’est-à-dire au sommet du classement.

• À lire aussi: Départ canon pour Harris English

L’athlète de 32 ans a réussi un aigle, quatre oiselets et un boguey, ce qui lui a permis de remettre une carte de 65 (-5). Après 36 trous, il présente un cumulatif de 127 (-13).

«Tout fonctionne à merveille en ce moment. Ma stratégie est bonne, à commencer par mes coups de départ», de dire English, en entrevue au terme de sa ronde.

«Plusieurs des gars essaient de frapper la balle en puissance. Mon objectif principal est de mettre la balle dans l’allée. Je joue bien avec mes fers et peu importe lequel j’ai en mains, je sens que je peux placer la balle près du fanion.»

English détient toujours une avance de deux frappes sur ses plus proches poursuivants, mais contrairement à la veille, ce n’est pas un quatuor, mais un duo qui partage la deuxième place.

Le Mexicain Abraham Ancer et l’Australien Cameron Smith ont chacun réussi un sans-faute pour se hisser tout juste derrière le meneur. Le premier a calé huit oiselets tandis que le second a réussi un aigle et six oiselets.

D’ailleurs, Smith a égalé un record de la PGA pour le plus petit nombre de coups roulés effectués lors d’une seule ronde, avec 18, soit une moyenne d’un par fanion. Il a entre autres complété un trou avec un coup de l’allée, un autre alors qu’il était dans une trappe de sable et deux autres alors que la balle était en bordure du vert.

«C’est un beau fait d’armes à avoir à côté de son nom», a mentionné Smith.

«C’est toujours plaisant de caler la balle dans le trou sur de longues distances, que ce soit à partir du vert ou non. J’ai simplement eu une bonne journée sur les verts.»

Pour sa part, le seul Canadien de la compétition, Corey Conners, a retranché un coup à la normale de 70 durant la deuxième ronde. Malgré ce résultat, il a reculé de 12 positions au classement, lui qui partage maintenant le 25e rang avec quatre autres golfeurs, en raison d’un cumulatif de 136 (-4).