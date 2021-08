Fête nationale suisse à Val-David

Depuis 1994, le 1er août est un jour férié en Suisse, dans le cadre de la Fête nationale suisse. Cette année à Val-David, Gérald Golay, propriétaire de SOS Fondue, Mélanie Beaulieu, propriétaire de Chocolat Smilly, Alain Gailloux et son associée dans l’Agence Alain Gailloux, Rachel Brunet, ont organisé des festivités entourant la Fête nationale suisse.

Photos Pascale Vallée, Audrey Normand

Dans le cadre de la Fête nationale suisse de Val-David, on aperçoit les organisateurs des festivités : Gérald Golay, propriétaire de SOS Fondue, sa conjointe Mélanie Beaulieu, propriétaire de Chocolat Smilly, ainsi qu’Alain Gailloux et Rachel Brunet, associés de l’Agence Alain Gailloux.

Aux festivités de la Fête nationale suisse de Val-David se trouvaient Marshall Spratt et Jonas Imbault, partenaires de l’entreprise Les Fumistes, qui se spécialise dans la viande fumée. La pandémie a permis à ces deux anciens artistes du Cirque du Soleil de réorienter leur carrière.

Ron Fournier, Luc Beaudin et Lyne Pinsonneault ont disputé une ronde de golf au Mirage pour souligner la fête de Chantal Beaudin, qu’on aperçoit en compagnie de son conjoint, Ron Fournier, du golfeur professionnel Yohann Benson et d’Éric Lafrenière, directeur des opérations au Mirage.

L’humoriste et comédien Réal Béland est heureux d’être de retour sur une scène pour donner un spectacle. Le samedi 14 août, Réal présentera son spectacle au Pub International – Saveurs du Monde, à Saint-Jérôme.

La 30e édition du Tournoi de golf annuel de la Fondation Bon départ du Québec aura lieu le 23 août, sous le thème « 30 ans à changer des vies ». Claude Pilon, de NAPA, est entouré de Jean-François Gagnon, DG Canadian Tire-LaSalle et Pierre Berthiaume, Napa.

De plus en plus de familles profitent de la saison estivale pour visiter de belles régions du Québec, dont Sainte-Agathe. Édith Dumaresq est entourée de ses filles et de leurs conjoints : Jocelin Ouellet, Manon Touten, Carole Touten, une excellente joueuse de balle-molle, Danny Janeiro et Denise Touten.

Nicolas Vaillant, président de Vaillant AutoSports, un manufacturier de châssis hybrides ainsi que de pièces de haute performance, œuvrant majoritairement dans le secteur de la course automobile au Québec et en Ontario, a annoncé l’arrivée d’Isabelle Tremblay, à titre de DG de l’entreprise et partenaire.