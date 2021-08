Les fraises, les framboises et les bleuets tout frais, ainsi que les tomates, les pommes, les prunes, les poires et autres fruits de saison qui se pointeront bientôt nécessitent des soins particuliers. Êtes-vous bien outillés ?

Conservation 101

Ces contenants dotés d’un panier intégré facilitent la circulation de l’air et le drainage, pour ainsi préserver les fruits et légumes qu’ils contiennent plus longtemps. L’évent réglable aide à contrôler l’humidité et un filtre à charbon remplaçable absorbe le gaz éthylène. Le panier amovible peut aussi être utilisé comme passoire lors du rinçage. Trois formats disponibles : 1,5, 4 ou 4,7 litres.

Outil à tout faire

Muni d’une lame en acier inoxydable biseautée des deux côtés (pour une utilisation des deux mains) prenant la forme d’une boucle, ce petit outil est très polyvalent. Il peut retirer le cœur des pommes et des poires coupées en deux, évider une tomate ou une courgette et épépiner soigneusement un poivron pour ensuite mieux les farcir.

Bol-passoire

Que ce soit pour nettoyer les petits fruits ou pour les présenter de façon alléchante, c’est ce bol-passoire en porcelaine tourné à la main à Toronto au Akai Ceramic Studio qu’il vous faut ! Chaque pièce unique est glacée d’un doux vert satiné très rafraîchissant. Son assiette peut être utilisée de façon séparée.

Fraises décoiffées

Difficile de préparer des kilos de fraises sans se retrouver avec le bout des doigts rouges ! Non seulement utiliser cet équeuteur OXO Good Grips permet d’y arriver, mais il maximise le résultat en retirant la queue jusqu’à sa racine et en évitant le gaspillage. Pincez et tirez !

Sans la queue

Une simple petite cuillère dentelée permet de retirer la queue de la tomate d’une seule torsion rapide. Elle est idéale lors des corvées de conserves ou au moment de préparer une sauce bien fraîche qui nécessite des tomates en abondance !

