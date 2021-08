Grève des douaniers: les négociations se poursuivent, les files s’allongent

Pendant que les négociations s’intensifient entre le Conseil du Trésor et le syndicat des douaniers, les files aux postes frontaliers s’allongent, un effet direct de la grève de zèle déclenchée en matinée vendredi.

Les discussions entre les deux parties, relancées cette semaine avec une nouvelle négociatrice, se sont poursuivies au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Or, une entente pourrait être conclue avant la fin de la semaine.

Au gouvernement, le sentiment d’urgence est d’autant plus important que les voyageurs américains auront le droit de franchir la frontière dès lundi.

En plus de ralentir le trafic des passagers transfrontaliers, le Syndicat des douanes et de l’immigration (SDI) a promis de ralentir le transport de marchandise, ce qui pourrait avoir un impact sur les chaînes d’approvisionnement et sur la livraison des colis chez les particuliers.

Les douaniers pourraient aussi s’abstenir de prélever les taxes, un moyen de pression qui pourrait faire perdre des millions au trésor public.

À la frontière entre Windsor et Détroit, par où transige plus de la moitié du transport transfrontalier de marchandises entre les deux pays, la file de camions entrant au pays s’étendait sur une très longue distance.

«Il serait extrêmement frustrant de tenir en otages les travailleurs les passagers et les transporteurs autour de la frontière canadienne», a commenté le député fédéral de Québec et président du Conseil du Trésor du Canada, Jean-Yves Duclos.

À Québec pour une annonce, le ministre a dit avoir «confiance» d’en arriver «prochainement» à une entente «qui va être bonne pour tout le monde, juste et équitable», alors qu’il faisait état d’un «rapprochement utile et intéressant entre les parties».

Mais pour ce faire, «il faut que les négociateurs fassent leur travail», a-t-il dit.

Plus de 8500 travailleurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont concernés par les négociations actuelles. Ceux-ci demandent de meilleures conditions de travail, ainsi qu’un meilleur salaire et une majoration de leur pension.