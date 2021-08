Jeux de Tokyo: une meilleure récolte qu’à Rio pour le Canada?

En poursuivant sa récolte de médailles vendredi aux Jeux de Tokyo, le Canada a déjà égalé son nombre de breloques obtenues aux Jeux de Rio (22), lors des précédentes olympiades d’été.

En début de matinée (heure du Québec), le coureur Mohammed Ahmed a procuré à l’unifolié sa 20e médaille au Japon. L’Ontarien l’a fait en obtenant l'argent à l’épreuve du 5000 mètres. Quelques heures à la suite de cette récolte, Andre De Grasse et ses coéquipiers du relais 4 x 100 m ont permis au Canada de mettre la main sur une médaille de bronze.

AFP

Puis, la formation canadienne de soccer féminin s’est couverte d’or pour la première fois de son histoire en battant la Suède en grande finale. C’est cette médaille qui a permis d’égaler ce que les athlètes du pays avaient amassé au Brésil cinq ans plus tôt.

AFP

Six médailles d’or!

Le Canada possède donc 22 médailles, soit six d’or, autant d’argent et 10 de bronze. Il s’agit seulement de la quatrième fois que l’unifolié récolte au moins ce nombre de médailles lors de Jeux d’été. Outre à Rio et à Tokyo, le Canada l’avait fait à Atlanta (22), en 1996, et à Los Angeles (44), en 1984.

Il faut toutefois préciser que les pays du bloc de l’Est, dont l’Union Soviétique, n’étaient pas présents aux compétitions présentées à Los Angeles.

En ce qui concerne les récoltes de médailles d’or, le Canada a également établi sa marque, dans le cadre de Jeux d’été, à Los Angeles avec 10. Il sera très difficile de battre ce record à Tokyo. En 2016, à Rio, la délégation canadienne avait été limitée à quatre médailles d’or.