Kean Harelimana est le nouveau retraité du Rouge et Or

Après le départ de Zack Fitzgerald plus tôt cette semaine, une nouvelle tuile tombe sur la troupe de Glen Constantin avant le début du camp d’entraînement.

Un autre morceau très important de la défensive lavalloise a décidé d’accrocher ses crampons. Le secondeur Kean Harelimana a choisi le chemin de la retraite après que son essai professionnel avec le Rouge et Noir d’Ottawa n’ait pas réussi.

«J’ai misé le tout pour le tout avec mon camp d’entraînement à Ottawa. Malheureusement, l’équipe est allée dans une autre direction. J’ai fait du mieux que je pouvais et je pense avoir bien représenté le Rouge et Or, mais ce ne fut pas suffisant. Je comprends et j’accepte la décision. Ça demeure une business.»

Avec son diplôme déjà en poche, Harelimana ne se voyait pas retourner pour une dernière saison à l’Université Laval.

«Ce sont mes meilleures années de ma vie que j’ai passées avec le Rouge et Or. Je suis vraiment fier de ce que j’ai accompli. Je souhaite commencer ma carrière professionnelle immédiatement. Le football a occupé beaucoup de mon temps dans les dernières années et il est temps de passer à autre chose», mentionne celui qui travaille dans le domaine des assurances.

Un bel héritage

Il demeure que le secondeur a été très solide dans la défensive de Marc Fortier dès qu’il a mis les pieds sur le campus. Recrue de l’année de la conférence du RSEQ en 2017, le joueur originaire du Rwanda a toujours montré une belle progression. Il a été élu sur la première équipe d’étoiles canadienne en 2019.

«J’ai annoncé la nouvelle aux entraîneurs en début de semaine. Ils savaient que j’avais mis tous mes œufs dans le même panier avec Ottawa et ils étaient déçus du résultat final. Ils m’ont remercié pour ce que j’ai accompli pour le programme.»

De beaux souvenirs

Le principal intéressé était très à l’aise avec sa décision et il assure qu’il n’a aucun regret sur son parcours dans le monde du football. Il garde plusieurs bons souvenirs de son séjour à Québec.

«J’ai joué dans plusieurs matchs de grande envergure à Laval, mais gagner la Coupe Vanier sur notre terrain en 2018 face à Western et prendre notre revanche simultanément restera indélébile dans ma mémoire.»

Harelimana gardera également des souvenirs précieux de tous les matchs face aux Carabins.

«C’est toujours tellement intense d’affronter Montréal. Pour moi, c’était encore plus spécial d’affronter mon frère qui jouait pour nos rivaux. Il est mon meilleur ami et nous pourrons à jamais chérir ces souvenirs. Je lui souhaite un bel avenir avec les Alouettes de Montréal.»

Une deuxième carrière?

Comme bien des joueurs pratiquant le football, Kean Harelimana est très reconnaissant pour tout ce que son sport lui a apporté.

«Je ne peux rien annoncer maintenant, mais il y a des choses qui se trament pour que je débute comme entraîneur de football. Je pense simplement être en mesure d’aider les jeunes à atteindre leur rêve», termine celui qui a joué son football scolaire à Laval avec les Loups de Curé-Antoine-Labelle.