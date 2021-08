La compassion libère!

Chantage, intimidation, dénigrement en public et devant mes enfants, isolement de mes parents, amis et collègues. Menaces de mort, voies de fait, inspection de mon courrier et atteinte à ma réputation. Je décris-là le comportement d’une femme manipulatrice (trouble de personnalité limite selon mon psy) que j’ai connue alors que j’étais adolescent et avec qui j’ai survécu pendant 17 ans.

Cette femme a refusé la thérapie de couple parce que dans son esprit, tous les psys sont des dépravés (sic). Elle a abandonné notre fille alors que celle-ci n’avait que 16 mois sans jamais exprimer quelque regret que ce soit pour le mal qu’elle faisait. Elle n’était satisfaite qu’en me privant de toute possibilité de bonheur. Toutes ces années de souffrance parce que je la trouvais belle.

Dans les années 1970-1980, un homme qui aurait osé se plaindre que sa femme lui donne des coups de poing à la figure, le menace de lui enlever la vie en plus d’abandonner une de ses enfants était inconcevable. Il n’aurait pas été cru, aurait fait rire de lui, et aurait été qualifié de « femmelette ».

Pendant des années j’ai fait profil bas et consulté un psychologue, prétextant assister à des cours de yoga, pour découvrir que j’étais un grand naïf qui manquais de discernement en plus de n’avoir aucune estime de moi. J’étais convaincu que je ne valais rien puisque ma conjointe me le répétait sans cesse. « Affirmez-vous ou fuyez me disait mon psy. » Mais je voulais sauver mon mariage alors que je ne pouvais sauver que moi-même.

S’affirmer soudainement quand on a longtemps été une carpette est dévastateur...pour la carpette. Puis je suis tombé amoureux d’une collègue. J’ai vécu un divorce digne d’un épisode des « Feux de l’amour ». Pendant trois ans j’ai été littéralement dépouillé et publiquement calomnié jusqu’à perdre mon emploi.

Trente ans plus tard, mon ex-conjointe distille encore sa rancune en transmettant ses « émanations radioactives » à mon fils qui me le fait bien sentir, étant tombé dans le piège de l’aliénation parentale. Heureusement pour ma fille, elle a fui sa mère à temps.

J’ai compris que la maladie mentale peut frapper n’importe qui. Je ne peux donc pas être en colère contre elle. J’imagine qu’elle doit souffrir, elle aussi. Macérer dans la colère et la transmettre à mon fils serait trop dommageable...pour nous deux. De cet épisode, j’ai compris que ceux qui ont été aimés aiment et que ceux qui ont souffert font souffrir. Mon désarroi c’est transformé en compassion pour mon bourreau et cette compassion m’a libéré.

Un vieux Forest Gump maintenant heureux

Vous êtes admirable dans votre capacité de résilience tout autant que dans celle de pardonner à qui vous a fait si mal. Le chemin de la paix du cœur n’est jamais simple à parcourir, mais aussi bien accompagné que vous l’avez été avec votre psy, vous avez mis toutes les chances de votre côté.