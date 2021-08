Le chômage à 6,1% au Québec

Le taux de chômage au Québec a reculé de 0,2 de point de pourcentage à 6,1 % en juillet par rapport à juin, sur fond de très légère augmentation de l’emploi.

Pour l'ensemble du Canada, le taux de chômage a diminué de 0,3 point de pourcentage le mois dernier pour se fixer à 7,5 %, alors que l’emploi a crû de 0,5 %. Il s’agit d’un taux de chômage «nettement plus faible que le récent sommet de 9,4 % atteint en janvier», a souligné Statistique Canada., en dévoilant ces données, vendredi.

L’agence fédérale a expliqué que ce recul du chômage et cette augmentation de l’emploi sont survenues au moment où «un grand nombre de secteurs de compétence ont assoupli considérablement les restrictions de santé publique liées aux salles à manger intérieures et extérieures, aux activités récréatives et culturelles, aux commerces de détail et aux services de soins personnels».

En juillet, l’emploi a crû de 0,2 % dans la Belle Province. Il y a eu 0,5 % plus d’emplois à temps plein qu’en juin, alors que les emplois à temps partiel ont reculé de 1,1 % d’un mois à l’autre. Le secteur des services a principalement alimenté l’emploi au Québec de juin à juillet, avec une augmentation de 0,7 %, contre une diminution de 1,7 % pour le secteur de la production de biens. L’emploi dans les services d’information, de la culture et des loisirs a enregistré la plus forte hausse au Québec en juillet, soit 7,4 %, par rapport à juin. La finance, les assurances, les services immobiliers et de location ont pour leur part crû de 3,3 %, alors que les services d’hébergement et de restauration ont affiché une hausse de 3,1 %.

Par ailleurs, pour l’ensemble du Canada, Statistique Canada a signalé, vendredi, que la proportion de personnes travaillant à domicile en juillet a diminué de 2,0 points de pourcentage pour s'établir à 25,8 %.

