Les étudiants veulent des cliniques mobiles de vaccination sur les campus pour augmenter davantage la couverture vaccinale des collèges.

• À lire aussi: Prêts à tout pour convaincre leurs étudiants de participer à l’effort vaccinal

Vendredi, Québec a publié une liste de 16 collèges où la couverture vaccinale et insuffisante.

La Fédération étudiante collégiale du Québec comprend (FECQ), mais demande des actions. « On ne peut pas dire : “ah, le taux est trop bas”. Et ne rien faire par la suite. On demande des cliniques mobiles sans-rendez-vous disponibles en priorité sur les campus où ce seuil est insuffisant », affirme son président, Samuel Vaillancourt.

Au cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé, on indique qu’on demandera aux établissements d’organiser des opérations de vaccination à la rentrée, mais que la formule est à définir. On ajoute que c’est « maintenant », le bon moment pour se faire vacciner.

Le masque

Ce n’est pas le seul questionnement du syndicat étudiant.

« On veut une rentrée en présentiel, mais on veut surtout une session complète », soutient M. Vaillancourt, qui se pose des questions sur l’absence de masque en classe.

« On se demande si c’est ça qui est le plus sécuritaire avec la hausse récente du nombre de cas. On n’a pas les connaissances en santé publique pour trancher, mais ça en inquiète plusieurs sur les campus », souligne-t-il.

Autre question sans réponse : quoi faire avec les étudiants malades qui devront s’isoler à la maison ?

« On ne sait pas du tout ce qui sera prévu pour que ces personnes puissent poursuivre leur apprentissage », dit le président de la FECQ.

Activités parascolaires

Réserver l’accès aux activités parascolaires et sportives uniquement aux jeunes qui seront adéquatement vaccinés est par ailleurs bien accueilli dans le milieu du sport scolaire. Ce qui est primordial aux yeux du président du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), Gustave Roel, c’est que les étudiants-athlètes puissent enfin pratiquer leur sport.

« On est satisfait puisque les étudiants, depuis déjà un bon bout, nous disaient qu’ils souhaitaient pouvoir [reprendre la pratique du sport], et s’il fallait qu’ils se vaccinent, ils étaient prêts à le faire », dit-il.