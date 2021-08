Les trois quarts des Canadiens d’accord avec la vaccination obligatoire

La vaccination obligatoire reçoit un appui considérable de la population canadienne: 74 % des Canadiens sont en faveur ou quelque peu en faveur. Par un mince pourcentage, ce sont les Québécois qui se disent les plus ouverts à l’idée.

Les chiffres, tirés d’un sondage mené par la firme Nanos au compte de «CTV News», révèlent que 16 % des répondants s’opposent au vaccin obligatoire, et 8 % qui s’y opposent quelque peu.

Diffusé vendredi, ce coup de sonde arrive au lendemain de déclarations des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault selon lesquelles ils jonglent avec l’idée d’imposer le vaccin contre la COVID-19 à certaines catégories de fonctionnaires d’État, notamment pour les travailleuses de la santé dans le cas québécois.

L’ensemble des chefs de la santé publique du pays, incluant l’administratrice en chef au niveau national, Theresa Tam, ne cessent de mettre en garde la population au danger d’une quatrième vague, qui serait propulsée par le variant Delta, le plus contagieux décelé à ce jour.

Au Québec, l’appui se situe à 76.1 %, alors qu’en Ontario le chiffre est de 74,8 %. L’appui est plus faible dans les provinces de l’Atlantique et en Colombie-Britannique, avec respectivement 69,2 % et 70,4 % en faveur.

La plus grande des disparités remarquées lors du sondage se situe au niveau des groupes d’âge. En effet, ce sont 84 % des personnes âgées de 55 ans et plus qui appuient la vaccination obligatoire, contre 69,3 % pour les 35 à 54 ans et 66,4 % pour les 18 à 34 ans.

Finalement, les sondeurs ont remarqué une légère différence entre les hommes et les femmes sur la question. En effet, 72,2 % des hommes sont en faveur de l’idée, contre 76,1 % des femmes.

