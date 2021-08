Au Québec, on ADORE le maïs. Sucré, croquant, savoureux, ce dernier nous confirme que l’été est bien arrivé. Ma recette de maïs grillé au BBQ est parfaite pour vous sortir de nos traditions. Avec un côté crémeux et relevé, cette recette en étonnera plus d’un. N’oubliez pas de tremper les feuilles dans l’eau une fois attachées pour éviter qu’elles ne brûlent.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.