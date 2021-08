Menace contre Justin Trudeau: l’accusé était prêt pour «une guerre civile»

Le complotiste de la mouvance Qanon qui a menacé Justin Trudeau sur les réseaux sociaux, et qui détenait un véritable arsenal chez lui, discutait de «guerre civile» et «se disait prêt à mourir». Il devra rester derrière les barreaux pendant les procédures judiciaires, a tranché un juge, vendredi.

• À lire aussi: De nouvelles armes trouvées chez l’accusé

• À lire aussi: Les malheurs s’acharnent sur un présumé complotiste

Raymond Têtu, 51 ans, de Val-des-Monts, en Outaouais, avait fait valoir par la voix de ses avocats, lundi, lors de l’enquête sur remise en liberté, qu’il était prêt à verser une caution de plus de 20 000 $ pour être libéré et qu’il s’engageait en plus à porter un bracelet de géolocalisation.

PHOTO COURTOISIE, Gendarmerie royale du Canada

Ces arguments n’ont visiblement pas convaincu le juge de la Cour du Québec, Mark Philippe, qui, après avoir pris la demande en délibéré, estime que Têtu représente un danger pour la société et que sa remise en liberté «déconsidérerait l’administration de la justice».

Têtu, arrêté en janvier dernier, est accusé, entre autres, de menaces de mort à l’endroit du premier ministre Trudeau, d'importation de dispositifs prohibés et de possession d’armes à feu prohibées avec munitions.

PHOTO COURTOISIE, Gendarmerie royale du Canada

Radicalisation

L’accusé s’est radicalisé au courant de l’année 2020, car en même temps qu’il tenait des propos violents, racistes et sexistes sur les réseaux sociaux, il s’équipait en armes. En effet, des mitraillettes, des armes longues et un pistolet mitrailleur ont été saisis à son domicile de Val-des-Monts, lors deux perquisitions, en janvier et en mai.

«Il se radicalise dans ses propos et ses gestes», a déclaré le juge Philippe, ajoutant que le prévenu a même logé «des appels au bureau du député Steven MacKinnon, [où] il [discutait] de guerre civile et se [disait] prêt à mourir».

PHOTO COURTOISIE, Gendarmerie royale du Canada

«Son niveau d’organisation et de préparation est également préoccupant», a affirmé le juge, précisant que Têtu avait «la capacité d’importer des armes [et] de les soustraire aux yeux des policiers lors de la première fouille de la maison».

En effet, la maison de Têtu était truffée de caches secrètes activées par des électro-aimants dans lesquelles il disposait ses armes et des objets avec des doubles fonds.

Également préoccupant, l’accusé possédait un brouilleur d’ondes de police, qui aurait pu être utilisé pour neutraliser les communications des forces de l’ordre s’il était passé à l’action. Cela «suggère un projet davantage réfléchi», a affirmé Mark Philippe.

S’il avait été libéré, Raymond Têtu n’aurait probablement pas respecté ses conditions croit le tribunal, puisque lors de son arrestation en janvier le délinquant était sous le coup d’une interdiction de posséder des armes pour une période de 10 ans, à la suite d’une condamnation liée au trafic de stupéfiants remontant à 2017.

Raymond Têtu doit revenir en cour le 3 septembre pour la suite des procédures.