Navigateurs internet: Firefox perd des millions d’utilisateurs face à Chrome

La popularité de Firefox, que j’utilise beaucoup en en faisant mon navigateur privé pour laisser le moins de traces possible, a grandement pâli ces dernières années.

Selon Gizmodo, qui a recueilli les statistiques d’utilisation collectées par Mozilla, l’éditeur de Firefox, ce dernier a perdu l’équivalent de 46 millions d’utilisateurs en l’espace de trois ans. Où ces derniers sont-ils allés? Chez les rivaux Edge de Microsoft et, surtout, Chrome de Google.

Google

L’objectif des gens chez Mozilla était d'offrir une solution de navigation différente de celles des grands groupes comme Google, Apple ou Microsoft.

En 2018, Firefox comptait 244 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. De ce nombre, il y en aurait près de 46 millions de moins aujourd’hui.

Cette baisse serait en bonne partie due au navigateur Chrome de Google, qui se trouve préinstallé sur les appareils mobiles Android, et à l’autre, Edge, le logiciel web par défaut sur Windows.

Microsoft

La boucle

La forte présence du moteur de recherche Google en ligne favorise l’utilisation du navigateur maison en en faisant la promotion auprès de milliards d’utilisateurs quotidiens.

Autre élément qui favorise Chrome, les gestionnaires web ont pris l’habitude d’éditer leurs sites pour les navigateurs les plus populaires. Conséquemment, ils l’ont fait pour Chrome afin que les données se chargent plus rapidement.

Pour demeurer compétitifs, les éditeurs de navigateurs multiplient les mises à jour et les fonctions.

De son côté, Firefox a beaucoup misé sur la confidentialité des informations personnelles et la protection contre le pistage, mais cela ne semble pas avoir suffi. On donne pour raison des mises à jour confuses depuis la version 89 et un manque de performance en général.

Mozilla

Avec près de 200 millions d’utilisateurs chaque mois au dernier trimestre, Mozilla a les moyens et le temps de se reprendre.

Selon mon expérience, avec quatre navigateurs dans mon système macOS Big Sur (Firefox, Safari, Opera et Chrome), tout est dans l’art de les utiliser là où chacun performe le mieux.

J’utilise Firefox avec des modules antipistage comme principal navigateur privé, Safari pour mes comptes et Opera et Chrome dans une moindre mesure à des fins précises.

