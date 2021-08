Passeport vaccinal: un énorme défi pour les gyms

La mise en place d’un passeport vaccinal au Québec représentera tout un défi pour les gyms, même s’ils se réjouissent de pouvoir rester ouvert.

«Si tu te fais refuser l’accès, dans un restaurant on ne prépara pas ton repas. Dans notre cas, les gens nous payent chaque mois pour avoir accès au gym et refuser l’accès à un membre est proscrit par la loi», explique Gabriel Hardy, porte-parole provincial du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique.

Il craint donc un casse-tête au niveau de la mise en place du passeport vaccinal, notamment en raison de l’Office de la protection du consommateur.

Néanmoins, après de pertes de revenus significatives dans la dernière année, le fait de pouvoir rester ouvert représente une «grande victoire».

«On a perdu énormément de professionnels (...) et si on s’enligne vers une autre année d’incertitude, on avait vraiment peur de perdre tous nos professionnels au profit d’autres industries», conclut M. Hardy.

