Régal de feu: mélange santé BBQ épicé à grignoter

J’adore les mélanges croustillants à grignoter, mais j’avais le goût de vous offrir une version plus santé avec un petit je-ne-sais-quoi qui fait en sorte qu’on a toujours le goût d’en reprendre une bouchée. Une vraie grignotine au BBQ, quoi ! Après quelques tests, voici le Régal de feu, un mélange à grignoter parfait pour l’heure de l’apéritif ou pour apporter en collation lors de vos randonnées. Subtilement sucré et épicé à la fois, il représente une bonne source de protéines. S’il est aussi bon que vos croustilles préférées ? Oh que oui ! Il a un petit goût de revenez-y... encore et encore. Sucré à la purée de dattes et épicé à la sauce sriracha, on ajoute une légère touche de sirop d’érable pour y apporter une petite touche de craquant-collant.

Croyez-moi, vos amis en redemanderont. Vive les bienfaits des dattes !

Portions : 4 tasses | Four : 180 °C (350 °F) | Cuisson : 25 à 30 minutes

INGRÉDIENTS

Purée de dattes 30 g (1 1⁄2 c. à soupe)

Bretzels torsadés 50 g (1 tasse)

Amandes entières 120 g (1 tasse)

Noix de cajou 120 g (1 tasse)

Graines de tournesol et/ou de citrouille 150 g (1 tasse)

Huile végétale (canola, tournesol ou olive) 35 g (3 c. à soupe)

Paprika 15 ml (1 c. à soupe)

Sel rose de l’Himalaya 2,5 ml (1⁄2 c. à thé)

Poudre d’oignon 1,25 ml (1⁄4 c. à thé)

Poudre d’ail 1,25 ml (1⁄4 c. à thé)

Sauce sriracha (ou plus, au goût) 10 g (2 c. à thé)

Sirop d’érable (facultatif) 15 ml (1 c. à soupe)

COMMENT FAIRE ?